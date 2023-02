Crazy Horse: kündigen „All Roads Lead Home“ an, eine musikalische Reise für die heutige Zeit

Crazy Horse waren gefühlt schon immer da. Und sie waren in jeder ihrer unterschiedlichen Phasen relevant. Schon bei ihrer Gründung Ende der 1960er-Jahre war das so: Der Rock ’n‘ Roll bog gerade in die 70er ein und die Band (Ralph Molina, Billy Talbot und Danny Whitten) hatte gerade begonnen, mit Neil Young zusammenzuspielen. Damals konnten sie kaum ahnen, dass sie für mehr als 50 Jahre fleißig Musikgeschichte schreiben würden.

Über die Jahre blieben Crazy Horse stets musikalische Suchende, und sie sind es bis heute geblieben. Denn am Ende führen alle Wege nach Hause – All Roads Lead Home, so lautet der Titel ihres neuen Albums, das am 31. März erscheinen wird. Es zeigt auf eindrucksvolle und kraftvolle Weise, was Rock-’n‘-Roll-Bands erreichen können, wenn sie über mehrere Jahrzehnte nie aufhören, musikalisch zu wachsen und neugierig zu bleiben. Crazy Horse vollbringen das Kunststück, etwas Einzigartiges und Originelles zu erschaffen und sich zugleich in ihrem unverkennbar eigenen kreativen Kosmos zu bewegen.

All Roads Lead Home ist ein Album, das gleichermaßen aus purer Inspiration und der veränderten gesellschaftlichen Situation heraus entstanden ist: Während der Pandemie nahmen Molina, Talbot und Lofgren in regelmäßigen Abständen neue Songs auf, jeweils mit anderen Musikern und an wechselnden Orten – so, wie es die pandemischen Bedingungen zuließen. Anders als sonst, konnten sie nicht im Trio mit Neil Young arbeiten, was Herausforderung und Chance zugleich war, denn so mussten die Musiker zwangsläufig schauen, wohin die neuen individuellen Konfigurationen führen würden. Sie führten, wie so vieles in der Zeit, zunächst einmal: nach Hause. Dort, wo sich für uns alle das soziale Leben der Zeit abspielte. Die drei Crazy-Horse-Mitglieder nahmen jeweils drei Songs getrennt voneinander und mit unterschiedlichen Musikern auf. Und schauten dann, wie sie all das zu einem wundersamen Konsens unvergesslicher Musik zusammenfügen konnten. Das Kunststück gelang. Ein Album wie dieses hat man von der Band noch nie gehört.

Auch Neil Young spürte, dass es ein ganz besonderes Projekt war. Sein Zeichen der Solidarität mit diesen verschworenen Haufen, mit dem er seit 1969 die Bühne und das Studio teilt: der Beitrag Song Of The Seasons, eine Live-Solo-Version des Songs vom 2021er-Album Barn mit Crazy Horse.

In einer Welt, die im ständigen Wandel ist, die zwischen großen Herausforderungen und großartigen Errungenschaften wechselt und das manchmal von einem Tag auf den anderen, sind die Songs von All Roads Lead Home eine Landkarte, die uns daran erinnert, wo wir schon überall waren und wohin uns der Weg womöglich als Nächstes führen wird. Es sind Songs, die uns daran erinnern, was für ein Geschenk die Musik ist und wie wichtig Freundschaften sind. Mögen sie ewig halten!

All Roads Lead Home ist ab dem 31. März auf Vinyl und CD über den via The Greedy Hand Store bei Neil Young Archives (NYA) und überall im Musikfachhandel erhältlich. Bei Neil Young Archives und den meisten DSPs wird wie gewohnt zusätzlich eine Version in Hi-Res-Audio verfügbar sein.

HIER kann man das Album im The Greedy Hand Store bei Neil Young Archives (NYA) und bei Indie-Händler:innen vorbestellen/vormerken. Der Vorbote You Will Never Know ist schon erhältlich und kann hier angehört werden:

All Roads Lead Home Tracklisting:

1. Rain (Billy Talbot)

2. You Will Never Know (Nils Lofgren)

3. It’s Magical (Ralph Molina)

4. Song Of the Seasons (Neil Young)

5. Cherish (Billy Talbot)

6. Fill My Cup (Nils Lofgren)

7. Look Through The Eyes Of Your Heart (Ralph Molina)

8. The Hunter (Billy Talbot)

9. Go With Me (Nils Lofgren)

10. Just For You (Ralph Molina