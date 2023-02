Tailgunner: spielen erste Deutschland-Show auf dem „Keep It True – Rising III“

Nachdem Tailgunner im letzten Jahr wie eine Bombe eingeschlagen sind, haben sie sich den Ruf der aufregendsten neuen Live-Band Englands erarbeitet. Ihre Shows werden als „Pure Fuckin‘ Armageddon“ beschrieben, Heavy Metal in seiner ursprünglichsten Form. Jetzt unterschrieb die Band bei Fireflash Records, veröffentlichte die MCD Crashdive und wird diesen Sommer ihr Debütalbum nachlegen.

Tailgunner haben außerdem ihre erste deutsche Show auf dem Keep It True – Rising III Festival in Würzburg (6. + 7. Oktober) bestätigt, zusammen mit Enforcer, Metal Church, Dirkschneider und anderen!

Tailgunner – Guns For Hire – UK Tour

Newcastle – Trillians – 17.10

Edinburgh – Bannermans – 18.10

Glasgow – Audio – 19.10

Liverpool – The Outpost 20.10

Manchester – Rebellion – 21.10 Co-Headline mit Eliminator

Nottingham – Das Sal – 24.10

Birmingham – Asylum 2 – 25.10

Cardiff – Fuel – 26.10

London – The Black Heart – 27.10

Southampton – The Joiners – 28.10

Tailgunner ist Heavy Metal für die Ewigkeit!

Lest auch das Review zu Crashdive unseres Time For Metal Redakteurs Markus P.: