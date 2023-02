Siege Of Power: haben ihr neues Album „This Is Tomorrow“ veröffentlicht

Die multinationale Death Metal Allstar-Band Siege Of Power hat ihr neues Album This Is Tomorrow am 17. Februar veröffentlicht. Streamt das Album über alle euch bekannten Plattformen und checkt den brandneuen Visualizer zu Zero Containment hier an:

This Is Tomorrow könnt ihr euch natürlich auch hier anhören und in den nachstehenden, physischen Formaten käuflich erwerben: metalblade.com/siegeofpower

– jewelcase-CD

– clear / blood red splatter vinyl (limitiert auf 300 Einheiten)

– red with black & white splatter (limitiert auf 300 Einheiten)

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: