Absolut keine falschen Kompromisse eingehen – so lautet das Motto von SIEGE OF POWER! SIEGE OF POWER begannen 2013 als Projekt ohne größere Erwartungen. Kurz nach der Veröffentlichung eines Split-Albums wurde das Unterfangen wieder zu Grabe getragen, verworfen und fast vergessen, bis die verweste Leiche 2017 wiederauferstehen sollte. Daraufhin rotzte sie eine extreme, no-nonsense Platte heraus, die keine Gefangenen macht und mit vereinzelten Doom-Parts alles plattwalzt. Die Einflüsse der Band reichen von Carnivore über S.O.D. und Discharge bis hin zu Amebix, selbstverständlich versehen mit einer individuellen Note.

SIEGE OF POWER veröffentlichen am 10. August eine limitierte 7″ namens ‚The Cold Room‘ via Metal Blade Records. Zwei der drei Songs werden nicht auf dem Album enthalten sein und die 7″ ist limitiert auf 500 Exemplare. 300 in schwarz und 200 farbig. Die 200 farbigen Kopien werden exklusiv am offiziellen Merchstand des Party.San Open Airs verkauft (party-san.de)!

Checkt einen Videoteaser zu ‚The Cold Room‘ hier an: youtube.com

Ihr könnt euch Kopien der 7″ direkt bei unserem ebay-store oder bei EMP sichern!

Tracklist:

Side A:

The Cold Room

Side B:

Servant Of Nothing

Mushroom Cloud Altar

Das SIEGE OF POWER Debütalbum ‚Warning Blast‘ erscheint im September, mehr Informationen dazu in Kürze!

http://www.siegeofpower.com

