Bald ist es soweit: Am 17. August 2018 erscheint das neue 2-CD-Studioalbum, »Forever Warriors, Forever United«, mit 25 (!) brandneuen DORO-Songs bei Nuclear Blast! Was Euch alles auf dem kommenden DORO-Doppelalbum erwartet, verrät die Metalqueen in ihrem neuen Trailer, in dem sie nicht nur die Entstehungsgeschichte und Hintergründe ihrer Songs erzählt und auf das jeweilige Konzept der beiden Alben eingeht, sondern auch erste Eindrücke von Vertretern der Metal-Presse geäußert werden!

„Es finden sich große Hymnen auf dem Album und auch etliche Songs, die eine geile Härte besitzen, aber natürlich auch jede Menge Herz. Das Album gibt einem Power und versprüht jede Menge gute Energie!“, verrät die Metal-Queen.

Das gilt allen voran für die erste Single ‚All For Metal‘, auf der nicht nur ein gutes Dutzend echter Metal-Größen im Song zu hören, sondern auch zu sehen sind, denn zum neuesten DORO-Song erschien auch ein passendes Video! Mitgewirkt am Song haben Mille (KREATOR), Johan Hegg (AMON AMARTH), Chuck Billy (TESTAMENT), Warrel Dane (R.I.P.), Jeff Waters (ANNIHILATOR), SABATON, Ross The Boss, Rock‘n‘Rolf (RUNNING WILD), DETRAKTOR, Tommy Bolan (ex-WARLOCK), Andy Brings sowie weitere Mitglieder des DORO-Fanclubs!

Schaut den Clip hier: https://youtu.be/9kLxaI7ac14

Doro kommentiert: „Meiner Meinung nach ist ‚All For Metal‘ genau so eine Hymne wie ‚All We Are‘! Der Song wartet mit jeder Menge Gastsänger auf, die alle sehr gute Freunde von mir sind, und ist perfekt für Live-Shows geeignet. Ich hoffe, er gefällt Euch ebenfalls, denn er ist einer meiner absoluten Lieblingssongs!“

Bestellt »Forever Warriors, Forever United« hier vor: http://nblast.de/DoroForeverWarriors

Hier könnt ihr Euch das Album schon vorab auf Spotify sichern: http://nblast.de/DoroForeverWarriorsPre

»Forever Warriors, Forever United« wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

DIGI Slipcase (»Forever Warriors«+»Forever United«)

2LP (black (»Forever Warriors«) in gatefold)

2LP (black (»Forever United«) in gatefold)

Media Markt/Saturn ONLY 2LP (red (»Forever Warriors«) in gatefold)

Media Markt/Saturn ONLY 2LP (blue (»Forever United«) in gatefold)

NB MAILORDER ONLY 2LP+2CD (framed gold vinyl)

Retail BOX (incl. 2 Digipaks, 2x2LP (1.violet/2.green) in gatefold, 2 poster flags, pin, plectrum)

NB MAILORDER ONLY BOX (incl. 2 Digipaks, 2x2LP (silver) in gatefold, 2 poster flags, pin, plectrum + signed photo card & bag)

Tracklists:

»Forever Warriors«

01. All For Metal

02. Bastardos

03. If I Can’t Have You – No One Will

04. Soldier Of Metal

05. Turn It Up

06. Blood, Sweat And Rock ‘n’ Roll

07. Don’t Break My Heart Again

08. Love’s Gone To Hell

09. Freunde Fürs Leben

10. Backstage To Heaven

Bonus Songs:

11. Be Strong

12. Black Ballad

13. Bring My Hero Back Home Again

»Forever United«

01. Résistance

02. Lift Me Up

03. Heartbroken

04. It Cuts So Deep

05. Love Is A Sin

06. Living Life To The Fullest

07. 1000 Years

08. Fight Through The Fire

09. Lost In The Ozone

Bonus Songs:

10. Caruso

11. Tra Como E Coriovallum (instrumental)

12. Metal Is My Alcohol

DORO und Nuclear Blast veröffentlichen wöchentlich kurze Track-By-Track-Videos zu den Songs des kommenden Doppelalbums auf DORO’s Facebook-Kanal bzw. auf dem Nuclear Blast-YouTube-Channel!

European Tour 2018/19«

w/ Special Guests – präsentiert von: Metal Hammer, Radio Bob, Slam Magazine, Musix, Metaltix, Rock Antenne

2018

16.11. D Bremen – Aladin

17.11. D Hamburg – Große Freiheit 36

18.11. D Berlin – Astra Kulturhaus

20.11. D Görlitz – Kulturbrauerei

21.11. A Vienna – Simm City

23.11. D Memmingen – Kaminwerk

24.11. D Stuttgart – Im Wizemann

25.11. D Saarbrücken – Garage

27.11. D Frankfurt – Batschkapp

28.11. D Erfurt – Stadtgarten

30.11. D Cologne – Live Music Hall

01.12. D Bochum – Zeche

2019

08.03. B Kortrijk – De Kreun

09.03. F Strasbourg – La Laiterie

10.03. F Vauréal – Le Forum

12.03. UK Manchester – Rebellion

13.03. UK London – Camden Underworld

15.03. E Pamplona – Totem

16.03. E Madrid – Mon

17.03. E Barcelona – Razzmatazz 2

20.03. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

22.03. D Munich – Backstage

23.03. D Nuremberg – Löwensaal

24.03. D Speyer – Halle 101

Kommentare

Kommentare