Die Modern Thrash Metaller HOPELEZZ werden am 24. August 2018 ihr neues Album „Stories Of A War Long Forgotten“ bei Massacre Records veröffentlichen!

Es ist das erste Konzeptalbum der Band und handelt von einem Krieg, welcher auf die Welt entlassen wird, um uns für unsere Sünden zu bestrafen.

Sänger Adrian über das Coverartwork:

„Revolver Design aus Griechenland fertigte zusammen mit uns dieses epische Werk. Jede Linie auf diesem Meisterwerk steht für eine Facette der Musik, jede Schattierung ist eine Vorahnung auf das, was musikalisch zu erwarten ist. Geteilt ist es, wie so vieles im Leben, zwischen Gut und Böse. Auf der einen Seite die Engelsscharen, die ihren weißen Glanz des Friedens gegen die andere Seite aus der Hölle halten, auf der sich der Tod, das Elend und Dämonen versammelt haben. Der alte Mann in der Mitte repräsentiert die unglaubliche Kreativität, mit der die Musiker dieses finstere Kapitel der Weltengeschichte beschreiben.“

Die 12 Tracks präsentieren die Band auf einem beeindruckenden neuen Level. Noch nie klang die Band ausgereifter, die Refrains eingängiger und die Gitarren melodiöser als auf „Stories Of A War Long Forgotten„!

Tracklist:

1. Ich Bin Krieg (Intro)

2. War Against War

3. The Beast

4. The Only Way

5. War Long Forgotten

6. Let Their Cities Burn

7. Through Hell

8. What You Deserve

9. A Prayer For Better Days

10. This Must Not Be The End

11. Holding Out For A Hero (Bonnie Tyler Cover)

12. Vom Letzten Tag

HOPELEZZ Live

25.06.2018 DE Essen – Turock

14.07.2018 DE Manrode – Sportplatz Manrode (Fest-Evil Open Air)

18.07.2018 DE Oberhausen – Kulttempel

11.08.2018 DE Delligsen – Bornemannshausen Open Air

01.09.2018 DE Wuppertal – LCB

07.09.2018 DE Oberhausen – Helvete

08.09.2018 DE Neuss – HDJ

http://www.hopelezz.de

https://www.facebook.com/hopelezzmetal

https://twitter.com/hopelezzband

https://www.youtube.com/user/hopelezztube

https://www.instagram.com/hopelezzmetal

https://spoti.fi/2hGGHh1

