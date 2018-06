A PALE HORSE NAMED DEATH “European Tour 2019” präsentiert von Slam, Rock Hard & Metaltix

27.03.2019 CH, Zürich – Bogen F

28.03.2019 DE, Stuttgart – Universum

29.03.2019 DE, München – Strom

30.03.2019 DE, Dresden – Eventwerk

31.03.2019 DE, Berlin – Bi Nuu

02.04.2019 DE, Hamburg – Logo

04.04.2019 DE, Bochum – Rockpalast

05.04.2019 DE, Düsseldorf – Tube

06.04.2019 DE, Mannheim – MS Connexion Complex

Mit neuem Album im Gepäck kommen A Pale Horse Named Death im März/April auf umfangreiche Europatour. Neues Material wird für Ende 2018 erwartet und über das hauseigene SPV Label Long Branch Records erscheinen.

Die Band um Type O Negative und Life of Agony Mitbegründer Sal Abruscato begann Ihre Geschichte in 2011 mit dem Debutalbum „And Hell Will Follow Me“. Mit dem 2013er Nachfolger „Lay My Soul To Waste“, konnte sich die Band dann entgültig in der Metal Szene etablieren. Es folgten Nordamerika Touren mit Danzig, zahlreiche Europatouren und Festivalkonzerte beim Wacken oder dem Summer Breeze. Beide Alben wurden, im jeweiligen Erscheinungsjahr, zudem vom Amerikanischen Revolver Magazin in die Top20 Alben des Jahres aufgenommen.

Neben Sänger und Gitarrist Sal Abruscato, gehören aktuell Schlagzeuger Johnny Kelly (Type O Negative), die beiden Gitarristen Joe Taylor und Eddie Heedles, sowie Bassist Eric Morgan zur Band.

