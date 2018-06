Am 7. September veröffentlicht Metal Blade Records ‚Warning Blast‘, das Debütalbum der multinationalen Allstar Death Metaller von SIEGE OF POWER!

Um einen Vorgeschmack auf ‚Warning Blast‚ zu erhalten, müsst ihr nur zu metalblade.com/siegeofpower surfen, dort könnt ihr euch das Video zur ersten Single ‚The Cold Room‚ ansehen. Schaut euch auch die Vorbestellmöglichkeiten an, ‚Warning Blast‘ ist in diesen Formaten verfügbar:

— ltd. Digipak-CD mit 2 Bonustracks

— 180g black vinyl

— cool grey marbled vinyl (limited to 300 copies – EU exclusive)

— slate blue-marbled vinyl (limited to 200 copies – EU exclusive)

— clear smoky white-marbled vinyl (limited to 200 copies – US exclusive)

SIEGE OF POWER freuen sich: „‚The Cold Room‘ ist das erste offizielle Video von Siege Of Power. Wir halten es mit dem Video wie mit unserem Audioterror, einfach und direkt nach vorne! ‚The Cold Room‘ ist außerdem der langsamste Song auf dem Album, zusammen mit dem Titeltrack. Das mag einige Leute verwirren, ist aber für uns okay, das zeigt nur die Abwechslung, welche das Album ausstrahlt. Doom, Death, Thrash und Punk, es ist alles vorhanden! Nun gut, dann hoffen wir mal, dass euch dieser Doomdozer namens ‚The Cold Room‘ gefällt, bis die weiteren Singles an den Start gehen.“

SIEGE OF POWER sind:

Chris Reifert – Gesang (Autopsy, Violation Wound, Abscess, Painted Doll)

Paul Baayens – Gitarre (Asphyx, ex-Hail of Bullets, Thanatos)

Theo van Eekelen – Bass (ex-Hail of Bullets, ex-Houwitser, ex-Grand Supreme Blood Court)

Bob Bagchus – Drums (ex-Asphyx, Soulburn, ex-Grand Supreme Blood Court)

Absolut keine falschen Kompromisse eingehen – so lautet das Motto von SIEGE OF POWER! SIEGE OF POWER begannen 2013 als Projekt ohne größere Erwartungen. Kurz nach der Veröffentlichung eines Split-Albums wurde das Unterfangen wieder zu Grabe getragen, verworfen und fast vergessen, bis die verweste Leiche 2017 wiederauferstehen sollte. Daraufhin rotzte sie eine extreme, no-nonsense Platte heraus, die keine Gefangenen macht und mit vereinzelten Doom-Parts alles plattwalzt. Die Einflüsse der Band reichen von Carnivore über S.O.D. und Discharge bis hin zu Amebix, selbstverständlich versehen mit einer individuellen Note.

SIEGE OF POWER veröffentlichen vorab am 10. August eine limitierte 7″ namens ‚The Cold Room‚ via Metal Blade Records. Zwei der drei Songs werden nicht auf dem Album enthalten sein und die 7″ ist limitiert auf 500 Exemplare. 300 in schwarz und 200 farbig. Die 200 farbigen Kopien werden exklusiv am offiziellen Merchstand des Party.San Open Airs verkauft (party-san.de)!

‚Warning Blast‘ track-listing

1. Conquest for What?

2. For the Pain

3. Bulldozing Skulls

4. Born into Hate

5. Torture Lab

6. Uglification

7. Trapped and Blinded

8. Diatribe

9. Warning Blast

10. Mushroom Cloud Altar

11. Lost and Insane

12. Bleeding for the Cause

13. Escalation ‚til Extermination

14. Privileged Prick

15. Short Fuse

16. Violence in the Air

17. It Will Never Happen

18. The Cold Room

http://www.siegeofpower.com

Kommentare

