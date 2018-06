Sie haben vier Studioalben veröffentlicht, Headlinetouren gespielt, sind als Support für Metalgiganten wie MACHINE HEAD, EPICA und LIFE OF AGONY sowie auf diversen großen Festivals in Europa aufgetreten: Ihre Bandkarriere hat den belgischen Dark Rockern DIABLO BLVD zahlreiche außergewöhnliche Ereignisse beschert, die sie kreuz und quer durch den Kontinent reisen ließen. Doch nun gibt die Band leider bekannt, dass sie sich dazu entschieden hat, ein für alle Mal einen Schlussstrich zu ziehen.

Die Band sagt dazu:

„An alle, die diese Nachricht lesen: Zuerst möchten wir ankündigen, dass wir am 10. Dezember 2018 zum allerersten Mal im legendären Ancienne Belgique auftreten werden. Wir wissen auch nicht, wieso wir bisher nie dort gespielt haben, weshalb wir es umso mehr kaum erwarten können, endlich auf der Bühne eines der schönsten Clubs Belgiens zu stehen. Dieses Konzert wird in die Annalen eingehen, vor allem weil diese Show unsere allerletzte sein wird. Ihr habt richtig gelesen: DB hören auf. Wir können uns gut vorstellen, dass diese Nachricht viele von euch überrascht. Selbst für uns ist es ein seltsames Gefühl, dass wir kurz davor stehen, eines unserer wichtigsten Kapital unseres Lebens abzuschließen. Wir haben in den vergangenen 13 Jahren viele Dinge kommen und gehen sehen, doch wir sind immer unseren eigenen Weg gegangen. Es gibt keinerlei böses Blut, sondern ausschließlich Liebe. Wir möchten uns hiermit herzlichst für eure endlose Unterstützung bedanken und dass ihr ein Teil der besten Zeit unseres Lebens gewesen seid. Wir laden euch hiermit alle ein, am 10. Dezember ins Ancienne Belgique zu kommen, ehe der letzte Vorhang fällt. Der Ticketvorverkauf beginnt morgen (Freitag, 29. Juni, 10 Uhr) via www.abconcerts.be. Was die gebuchten Sommershows angeht: Wir freuen uns darauf, die Festivalsaison fortzusetzen und werden jede Sekunde davon genießen. Wir sehen uns.

DIABLO BLVD live:

30.06. NL Rossum – Rosrock

05.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

21.07. D Fritzlar – Rock am Stück

04.08. D Wacken – Wacken Open Air

05.08. B Lokeren – Lokerse Feesten

10.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

15.08. B Hasselt – Pukkelpop

10.12. B Brüssel – Ancienne Belgique *NEU*

Holt euch »Zero Hour« hier: http://nblast.de/DiabloBlvdZeroHourNB

Hier gibt es die digitale Version: http://nblast.de/DiabloBlvdDigital

—

Mehr Infos:

www.diabloblvd.be

www.facebook.de/diabloboulevard

twitter.com/DiabloBlvd

www.instagram.com/diabloblvd

