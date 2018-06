Es begann als eine Feier des Heavy Metals, angetrieben durch die innige Bindung zwischen hoch verehrten Wegbereitern der extremen Musikszene, bewaffnet mit einer Liste von Mitwirkenden auf (und abseits) der Bühne, die sich wie ein Wikipedia-Eintrag über das Genre lesen lässt.

Letzte Woche kündigte die Band voller stolz das zweite Studioalbum mit dem Titel »Volume II – Power Drunk Majesty« an, welches am 07. September via Nuclear Blast Entertainment veröffentlicht werden soll. Ein adrenalingeladenes, thrashiges, grooviges, treibendes, vielfältiges neues Album, das seinem nicht weniger beeindruckenden Vorgänger in nichts nach steht.

Alex Skolnick kommentiert:

„The first time around we were kids in a candy store. We could do whatever we wanted – all different eras, all different types of influences. We did go in a few different directions on this album, but not quite as many. This time, I think we have a much better sense of what type of songs really fit the project.“

»Volume II – Power Drunk Majesty« wurde von Mark Menghi und Alex Skolnick produziert. Um Mix & Mastering kümmerte sich Mark Lewis (MRL Studios). Das Cover-Artwork wurde von Marcelo Vasco (SLAYER, MACHINE HEAD, SOULFLY, HATEBREED) und Rafael Tavares entworfen.

Mit dabei am Mikro sind Trevor Strnad (THE BLACK DAHLIA MURDER), John Bush (ARMORED SAINT), Bobby “Blitz” Ellsworth (OVERKILL), Mark Tornillo (ACCEPT), Johan Hegg (AMON AMARTH), Max Cavalera (SOULFLY) und Floor Jansen (NIGHTWISH). »Volume II: Power Drunk Majesty« markiert außerdem die Rückkehr des inoffiziellen „fünften Beatles“ Mark Osegueda (DEATH ANGEL) und Troy Sanders (MASTODON).

Bestellt »Volume II – Power Drunk Majesty« jetzt digital vor und erhaltet damit auch

‚Mother Of Sin‚ als Sofort-Download oder streamt den Song: http://nblast.de/MAMotherOfSin

Hier könnt ihr die Platte physisch vorbestellen: www.nuclearblast.com/metalallegiance2-pdm

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. The Accuser (feat. Trevor Strnad)

2. Bound by Silence (feat. John Bush)

3. Mother of Sin (feat. Bobby Blitz)

4. Terminal Illusion (feat. Mark Tornillo)

5. King with a Paper Crown (feat. Johan Hegg)

6. Voodoo of the Godsend (feat. Max Cavalera)

7. Liars & Thieves (feat. Troy Sanders)

8. Impulse Control (feat. Mark Osegueda)

9. Power Drunk Majesty (Part I) (feat. Mark Osegueda)

10. Power Drunk Majesty (Part II) (feat. Floor Jansen)

