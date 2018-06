Kissin’ Dynamite sprühen vor Tatendrang und können es kaum erwarten, ihre Fans mit Release-Partys in ganz Deutschland auf die Veröffentlichung von “Ecstasy” am 6. Juli einzustimmen. Freunde des gepflegten Stadionrocks können sich auf zehn coole Events mit Club-Atmosphäre freuen! Bei dreien davon werden Kissin’ Dynamite sogar persönlich anwesend sein, um mit ihren Gästen gebührend zu rocken. Wer auf dem charmanten Rockharz Festival herumtigert, sollte auch dort Augen offen halten und die Löffel spitzen, um das dortige Release-Event von Kissin’ Dynamite nicht zu verpassen! Vorbeischauen lohnt sich: Es gibt auf allen Partys cooles Merch zu gewinnen!

Die Band um Sänger Hannes Braun hat außerdem ein ganz neues Engagement zu verkünden: Unter dem Banner “Meat2Grill” kooperieren die jungen Wilden mit Fleischwaren Wulff, einem der beliebtesten Fleischwarenhersteller Deutschlands und Schöpfer von “Rock-Bratwurst” und “Whiskey-Bratwurst”, der hierzulande einzigen Tennessee-Bratwurst. Erste Infos zu dem einzigartigen Projekt finden sich hier: https://www.facebook.com/meat2grill. Passend zur Grillsaison gibt es von Fleischwaren Wulff und Kissin’ Dynamite ab Sonntag coole Preise zu gewinnen, um die nächsten Festivals und Gartenpartys perfekt zu machen. Auf 10 glückliche Gewinner warten je 6 Kisten Bitburger, 1 Weber-Grill und so viel Wurst, wie Rocker-Herzen (inklusive der von fünf weiteren Personen) begehren! Hier gibt es das Ganze noch einmal von Hannes Braun und Band persönlich erklärt:

Mehr zum Gewinnspiel und Infos zur Teilnahme gibt es ab Sonntag hier: www.grillinginthenameof.de

“Ecstasy” erscheint am nächsten Freitag in allen digitalen und stofflichen Stores und natürlich als Stream. Das Album wird als CD und in verschiedenen abgefahrenen Vinyl-Formaten erhältlich sein. Leckerbissen für Fans: Eine schicke, auf 2000 Stück limitierte Deluxe Edition im Boxset, die das Album zusätzlich in instrumentaler Form (Karaokeparty!) sowie die von Drummer Andi geschriebene Kissin’-Dynamite-Biografie und ein Bandana enthält! Die ebenfalls vorbestellbare, aber auf 200 Stück limitierte EMP-exklusive Box ist über eine Woche vor Release-Tag bereits vollständig ausverkauft. Auch dort sind aber noch einige Exemplare der Deluxe Edition zum fairen Preis erhältlich.

July 5th – Berlin (Sage Club) Grillparty mit Band!

July 6th – Rockharz Festival Ballenstedt (Biergarten) mit Band!

July 6th – Hannover (Rocker)

July 6th – Dresden (Rosis Amüsierlokal)

July 7th – Ludwigsburg (Rockfabrik) Grillparty mit Band!

July 7th – Frankfurt (Speak Easy)

July 7th – Koblenz (Druckluftkammer)

July 7th – Oberhausen (Helvete)

July 12th – Bochum (Matrix)

July 14th – Göttingen (Exil)

