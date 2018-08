Neues Album Warning Blast erscheint am 7. September.

Am 7. September veröffentlichen Metal Blade Records Warning Blast, das Debütalbum der multinationalen Allstar Death Metaller von Siege Of Power.

Um einen Vorgeschmack auf Warning Blast zu erhalten, klickt ihr am besten das brandneue Video zur zweiten Single Mushroom Cloud Altar an!



Die Band kommentiert den Song gewohnt unnachahmlich: „Mushroom Cloud Altar is a more punky track on the album Warning Blast. Straight forward D-Beat Discharge without blah blah!“

Danach geht es weiter zu metalblade.com/siegeofpower, dort könnt ihr euch das Video zur ersten Single The Cold Room ansehen. Schaut euch auch die Vorbestellmöglichkeiten an.

