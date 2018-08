Am 14. September wird das neue Friedemann Studioalbum Ich leg mein Wort in euer Ohr erscheinen.

“Ich finde mich nicht wichtig und was ich sage, hat keine Allgemeingültigkeit. Aber ich mache gerne Musik und habe eine Einstellung zu den Dingen und zur Welt, die ich auf meinen Platten teile. Vielleicht kann ich jemanden davon überzeugen, mehr über sich und seine oder ihre Stellung und Verantwortung in unserer Gesellschaft nachzudenken.“

Wenn Friedemann textet und singt, dann geht es tatsächlich um Hoffnung und auch um Bewegung. Vor allem darum, selbst etwas anzupacken. Friedemann kann das in laut, mit seiner Band COR, oder leise, eindringlich und fokussiert als Solokünstler.

Die neue Platte Ich leg mein Wort bin euer Ohr ist bereits vorbestellbar, und zwar hier. Die Vorbestellungen werden bereits am 29. August, über zwei Wochen vor Veröffentlichung, verschickt! Alle Vorbesteller erhalten zusätzlich eine GRATIS-CD der kubanischen Band Tendencia. Warum könnt Ihr hier im Video zu Ich leg mein Wort in Euer Ohr erfahren.

Ich leg mein Wort in euer Ohr erscheint am 14. September 2018 auf Vinyl und digital sowie in einer besonderen Edition, limitiert auf 1500 Stck. als Hardcover-Buch in CD-Größe mit 60 Seiten voller Texte, Gedichte und Gedanken sowie aufwendigen Illustrationen von Conny Ochs. Dem Buch liegt das Album als CD bei.

Der Künstler verkündet über Facebook:

“Ich leg mein Wort in euer Ohr!

So wird meine neue Platte heißen.

Es wird sie als Vinylversion und digital geben.

Dazu erscheint ein kleines Hardcoverbuch mit 60 Seiten in CD Größe, der eine CD beiliegt.

In dem Buch gibt es die Texte, Gedichte und kleine Geschichten zu den jeweiligen Songs.

Das Ganze kommt mit Illustrationen von Conny Ochs und Fotos von Christian Thiele Fotografie.

Es ist mal der Versuch etwas anderes zu machen und euch an meiner Reise zu den Lieder teilhaben zu lassen.

Friedemann

Ps: Eine Kassettenversion ist ebenfalls in Arbeit!”

