Adieu.: kündigen mit der Single „Molotow“ ihre gleichnamige Debüt-EP für den Mai dieses Jahres an

Adieu. sagen „Bonjour“ und kündigen mit der Single Molotow ihre gleichnamige Debüt-EP für den Mai dieses Jahres an. Die Post-Hardcore Band aus Hamburg, Hannover und Wien ist inspiriert von Bands wie Fjort oder Heisskalt. Der Titeltrack, der mitsamt Musikvideo erschienen ist, ist ein fassungsloser Kommentar zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

„Was sich durch die anhaltende Versammlung von russischen Truppenverbänden an der ukrainischen Grenze bereits in den Wochen vorher erahnen ließ, hat dennoch viele Menschen in Deutschland und Europa überrascht, überrumpelt und anscheinend völlig aus dem Nichts getroffen“, so Sänger Tillmann Bross. „Zu groß war die feste Überzeugung, Krieg in Europa zu Zeiten von Nato und EU sei in so einem massiven Maßstab nicht denkbar. Gleichzeitig führte es auch sehr schnell vor Augen, wie klein der friedliche Abschnitt unserer westlichen Geschichte der letzten 70 Jahre im Vergleich zur gesamten von Gewalt durchzogenen Menschheitsgeschichte ist, und wie leicht es ist, unser großes aber offensichtlich fragiles Privileg des friedlichen Zusammenlebens als selbstverständlich zu erachten.“