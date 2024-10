Press Club: veröffentlichen neue Single „Champagne & Nikes“

Die vierköpfige Band Press Club aus Melbourne/Naarm veröffentlicht mit Champagne & Nikes ihren ersten neuen Song in diesem Jahr.

Der Track entstand als kratzige, nur von der Bassgitarre getragene Sprachnotiz. Klanglich hat die Band die kreischenden Gitarrentöne, die bewegenden Basslinien und das treibende Schlagzeug ihres Debütalbums Late Teens wiederbelebt. Der Song handelt von einem an sich chaotischen Moment des Durcheinanders. Der Text erzählt von einem Moment, in dem Natalie und Iain Guinness (der Arbeitstitel des Songs) für die Aufnahmesessions der Band einkauften. Ein wilder Mann geriet in eine chaotische Szene mit einer jungen Frau hinter der Kasse. Während der Mann immer mehr die Beherrschung verlor, wurde die Schlange für das Bier immer länger, bis zu einem Höhepunkt, an dem das Spektakel von einem ungeduldigen Publikum von ungefähr dreißig durstigen Menschen verfolgt wurde. Natalie fing sofort an, Notizen über den Vorfall aufzuschreiben, und als die beiden wieder im Studio waren, war das Gerüst von Champagne & Nikes fertig.

Champagne & Nikes wurde im bandeigenen Studio in Footscray aufgenommen, Gitarrist Greg Rietwyk war für die Produktion und den Mix zuständig, bevor der Track von Kris Crummett (Closure In Moscow, Dune Rats, Currents) gemastert wurde.

Press Club sind gerade von einer einmonatigen Tournee durch das Vereinigte Königreich und Europa zurückgekehrt. Auf ihrer fünften Europatournee spielten sie unter anderem auf dem 2000 Trees Festival in Großbritannien, dem Noisehausen Festival in Deutschland sowie dem Zwarte Cross und Valkhof Festival in den Niederlanden. Im Vorprogramm von Spanish Love Songs spielten sie zwei ausverkaufte Shows in London, außerdem gab es ausverkaufte Headline-Shows in Köln, Hamburg, Stuttgart und Dresden.

Zu Hause in Australien sind Press Club gleich wieder auf die Konzertbühnen zurückgekehrt, um Grinspoon auf einer atemberaubenden 45-tägigen australischen Tournee zu unterstützen, die letzten Monat begonnen hat und bis Dezember läuft.

Das Musikvideo zu Champagne & Nikes wurde von Nick Manuell, einem langjährigen Kollaborateur der Band, konzipiert. Das Video hebt die brutalistische Architektur Melbournes hervor, von der einige kürzlich unter Denkmalschutz gestellt wurden. Es zeigt Natalie, wie sie die zufällige Natur der Muse des Songs neu verkörpert.