Vianova: schließen sich der Arising Empire-Family an

Der Metalcore-Act Vianova wurde von den Brüdern Felix und Paul Vogelgesang in Berlin gegründet und entstand aus ihrer gemeinsamen Vision, authentische, emotionsgeladene Musik zu machen, als sie 2014 in die Stadt zogen. Das Line-Up festigte sich 2017 mit der Hinzunahme des Sängers Alexander Kerski. Zwischen 2015 und 2019 veröffentlichten sie eine Fünf-Track-EP und zwei Singles und bauten ihre Präsenz in der deutschen Live-Musikszene auf, während sie sich durch Besetzungswechsel bewegten.

Jetzt sind Vianova mit neuer Musik zurück und treiben ihren Sound noch weiter voran. Dieses neue Kapitel zielt auf eine rohe, wilde und dynamische Herangehensweise, sowohl beim Mixen als auch beim Songwriting. Einflüsse aus Genres außerhalb des Metalcore – wie Soul, Jazz, R&B und 80er-Jahre-Synthesizer – spiegeln ihr Engagement wider, Genre-Grenzen zu sprengen. Begleitet wird diese klangliche Entwicklung von einer lebendigen visuellen Transformation, die sich durch eine konzentrierte und jugendliche Energie auszeichnet, die Spaß in eine oft als stagnierend empfundene Metalcore-Landschaft bringt.

Die erste Single aus diesem neuen Schreibzyklus mit dem Titel Más Rápido ist ein energiegeladener und beschwingter Track, der den alten und den neuen Stil der Band nahtlos miteinander verbindet. Textlich werden Themen der modernen Arbeitskultur und des Burnouts erforscht und der Druck des heutigen Lebens thematisiert. Der Track wurde von ihrem Produzenten Leon Schmidt abgemischt und vom renommierten Tontechniker Jens Bogren gemastert, was dem sich entwickelnden Sound von Vianova eine warme, dynamische Note verleiht.

Seht euch das Video zu Más Rápido hier an:

Jetzt Más Rápido streamen und herunterladen!

https://arisingempire.com/vianova

Während der Pandemie 2020 erfanden Vianova ihre musikalische und visuelle Identität neu und entwickelten ihren Sound mit der Ankunft des Bassisten Raoul Zillani weiter. Diese neue Phase umfasste einen technischeren, aggressiveren und phantasievolleren Stil, der in ihrer EP Looking For… und dem 2023 veröffentlichten Nachfolger …A Way Out gipfelte. Diese Bestrebungen erregten internationale Aufmerksamkeit und führten dazu, dass sie Mitte 2023 von Lukas Magyar (Veil Of Maya) gemanagt wurden. Seitdem hat die Band zahlreiche Auftritte in Deutschland absolviert und ihre Position als aufstrebende Kraft im Metalcore-Genre gefestigt.

Vianova sind:

Alexander Kerski – Gesang

Felix Vogelgesang – Gitarre

Raoul Zillani – Bass

Paul Vogelgesang – Schlagzeug

