Feuerschwanz: veröffentlichen neuen Song „Knightclub“

Feuerschwanz veröffentlichen einen Tag vor ihrem Auftritt bei Stefan Raabs Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland, dem deutschen Vorentscheid zum EurovisionSong Contest 2025 in Basel, ihren neuen Song Knightclub mit Dag–Alexis Kopplin von SDP als Feature-Gast. Mit seiner eingängigen Hook und ansteckenden Dancefloor-Beats ist Knightclub ein Track, der auf jedem Metal-Floor für maximal gute Stimmung sorgen wird. Das dazugehörige Musikvideo, in dem auch der SDP-Musiker zu sehen ist, unterstreicht diesen Charakter und verbindet die Unbeschwertheit und die Vibes der frühen Party-Metal-Tage der Band mit dem beeindruckenden Wandel, den Feuerschwanz über die letzten Alben hinweg vollzogen haben.

Mit ihrem modernen Folk Metal hat sich die Band aus Nürnberg an die Spitze des Genres gespielt. Die beiden letzten Studioalben, Memento Mori (2021) und Fegefeuer (2023), stiegen jeweils auf Platz 1 der offiziellen deutschen Albumcharts ein, die letzten Headline-Touren waren fast komplett ausverkauft, sie spielten Premium-Slots auf den größten Festivals und ihre Songs und Videos werden millionenfach gestreamt. Nur einer von vielen Höhepunkten war die 20-Jahre-Jubiläumsshow Ende 2024 – das größte Metfest aller Zeiten vor über 7.000 begeisterten Fans.

Feuerschwanz zum neuen Song:

„Knightclub ist die Essenz aus 20 Jahren Feuerschwanz. Ein starkes Gebräu aus den härtesten Riffs und epischsten Hooks die wir je geschrieben haben – gemischt mit den größten Helden aus der Welt der Fantasy und Historie. Als besonderen Ritterschlag haben wir uns Unterstützung von Dag–Alexis Kopplin von SDP geholt! Steigt mit uns hinab in die Dungeons, erlebt einen irren musikalischen Trip und erhebt euch als Ladies, Lords, Schildmaiden, Helden und Ritter des Knightclub!”

Schau dir das offizielle Musikvideo zu Knightclub hier an:

Am morgigen Samstag tauschen Feuerschwanz erneut Festivalbühne gegen TV-Format und treten als einer von 14 Acts im Halbfinale des deutschen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest an. Die Band wurde im Vorfeld aus über 3000 Bewerbungen ausgewählt und konnte die Jury um Stefan Raab, Yvonne Catterfeld und Elton in der ersten Sendung am 14.02.2025 mit ihrem Cover zu O-Zones – Dragostea Din Tei von sich überzeugen. Auch an diesem Samstag stimmt erneut die Jury über Weiterkommen oder das vorzeitige Ende ab. Im vom NDR verantworteten Live-Finale in der ARD, der vierten Show am 01.03.2025, küren die Zuschauerinnen und Zuschauer den Gewinner-Act und bestimmen somit selbst, wer Deutschland in Basel vertritt. Barbara Schöneberger moderiert alle Shows.

Halbfinale und Finale zu Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland werden zu folgenden Zeiten ausgestrahlt:

Halbfinale: Samstag, 22. Februar 2025 – 20:15 Uhr – RTL

Finale: Samstag, 1. März 2025 – 20:15 Uhr – Das Erste