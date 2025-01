Tremonti – The End Will Show Us How

Artist: Tremonti

Herkunft: Orlando, USA

Album: The End Will Show Us How

Spiellänge: 56:27 Minuten

Genre: Hard Rock, Thrash Metal, Heavy Metal

Release: 10.01.2025

Label: Napalml Records

Link: https://marktremonti.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Mark Tremonti

Gitarre, Gesang – Eric Friedman

Bassgitarre – Tanner Keegan

Schlagzeug – Ryan Bennett

Tracklist:

The Mother, The Earth And I One More Time Just Too Much Nails It’s Not Over The End Will Show Us How Tomorrow We Will Fail I’ll Take My Chances The Bottom Live In Fear Now That I’ve Made It All The Wicked Things

Am 10.01.2025 veröffentlicht die US-amerikanische Band Tremonti ihr neuestes Studioalbum The End Will Show Us How. Früh im Jahr wollen die Künstler um Mark Tremonti nicht nur den Finger in die gesellschaftliche Wunde drücken, sondern auch ein musikalisches Ausrufezeichen setzen. Mit einer Spiellänge von 56 Minuten bietet die Platte eine kraftvolle Mischung aus Hard Rock, Thrash Metal und Heavy Metal – genau das, wofür die Band bekannt ist. Dieses Album markiert Tremontis dritte Veröffentlichung unter dem Label Napalm Records.

Gegründet wurden Tremonti im Jahr 2011 von Mark Tremonti, dem Gitarristen und Songwriter der erfolgreichen Bands Creed und Alter Bridge. Als Mastermind, Sänger und Gitarrist der Band hat Mark Tremonti seine Solokarriere gestartet, um musikalische Ideen zu verwirklichen, die nicht zu seinen Hauptprojekten passen. Der Stil von Tremonti zeigt dabei eine deutlich härtere und experimentellere Seite, die Fans von Heavy Sounds begeistert. The End Will Show Us How ist bereits das sechste Studioalbum der amerikanischen Truppe. Es folgt auf das 2021 erschienene Werk Marching In Time, das thematisch und musikalisch umfangreich zu neuen Ufern gesegelt ist. Diese Energie und technische Präzision wollen die Künstler nun auch auf The End Will Show Us How übertragen, welches das eine oder andere Endzeit-Szenarium bereithält.

Mit The Mother, The Earth And I startete der Longplayer andächtig, gar progressiv. Energisch schwillt der Track an, die Grundstimmung ist düster und bedrohlich. Harmonisch ist nur der dunkle Gedanke ans Ende aller Tage. Wie mag dieses Finale aussehen? Das ist die Frage, mit der sich The End Will Show Us How beschäftigt und viel Platz für eigene Gedanken lässt. Mark nimmt den Hörer im Groovenden Heavy-Rock-Epos direkt mit. Ein Start nach Maß. One More Time, walzender und giftiger, geht kompromissloser mit dem Hörer ins Jüngste Gericht. Neben den Vocals stehen die messerscharfen Gitarrenriffs im Fokus. Der Refrain geht in den Kopf, und die Beats belegen Geist und Körper. Der Todesengel grüßt vom Artwork, welches den Schulterschluss zu den älteren Veröffentlichungen sucht. Die Darstellung des Albumtitels als Filmabspann eines 80er-Streifens frisst sich direkt ins Auge.

Im gegensätzlichen Einklang – so darf man den Mittelteil der Platte zusammenfassen. Gegensätze ziehen sich an. Gitarrensoli und instrumentale Passagen setzen Nadelstiche, die tief unter der Haut für kleine, blutende Wunden sorgen, die langsam einzelne Tropfen auf die Haut zaubern, die den Unterarm hinunterrinnen. Auf der anderen Seite Lyrics, die bis ins Knochenmark vordringen und das Langzeitgedächtnis auslöschen. Höhepunkte in diesem Gebilde bilden Nails, der Titeltrack The End Will Show Us How und I’ll Take My Chances. Deftige Hooks drücken aus der Anlage, Shock Waves drücken in der Magengrube, während die Gesangsfarben von Mark die Schlinge immer fester ziehen. An Intensität nichts eingebüßt, lassen Tremonti bis zum Ende dunkle Regenwolken aufziehen, die sich weinend über der Erde entleeren. Now That I’ve Made It und All The Wicked Things setzen den Schlusspunkt in einem künstlerisch hochwertigen Gebilde aus Ängsten, Hoffnungen und kleinen Lichtblicken in einem schwermütigen Tal der Tränen.