Ancestral Sin: haben ihre neue EP „Next Of Sin“ auf Vinyl angekündigt

Die niederländischen Hardcore-Veteranen Ancestral Sin sind zurück und bringen mit ihrer kommenden EP Next Of Sin frischen Wind in die Thrash-Core-Szene! Die Band, die ihre Wurzeln bereits 1989 schlug, hat sich nach einer langen Pause wieder formiert und liefert seit 2018 mit dem neuen Drummer Ragnar (bekannt von My Minds Mine, Inhume) kraftvolle neue Sounds.

Nach einigen Singles und ihrem gefeierten 12”-Album Social Hate Speech legen sie nun mit einer explosiven 4-Track-EP nach. Next Of Sin vereint das Beste aus Punk und Hardcore, verbunden mit gnadenlosen Thrash-Attacken, die keine Bühne unversehrt lassen.

Next Of Sin CD-Version (via DanceHard Records): 20.12.2024

Next Of Sin 10” Vinyl-Version (via Oblivion Records/DanceHard Records): 20.05.2025

Mitglieder von Ancestral Sin:

Ragnar – Schlagzeug

Mitch – Bass

KJ – Gitarre

Jake – Gesang