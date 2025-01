Moving Through – Dead Born Vision

Die Schweizer Groove und Thrash Metal Formation Moving Through hat ihren ersten Longplayer Dead Born Vision im September 2024 veröffentlicht. Dem Langeisen sind zwei EPs vorangegangen. Dead Born Vision und Reborn To Reign haben somit eine erste Duftnote abgegeben, die mit den neuen neun Songs bestätigt werden will. David Ackermann am Mikrofon bekommt von Thomas Brutschin und Nicole Ackermann Unterstützung, die scharfe Backvocals mit in die Produktion mischen. Unter dem Label Power Blast Records wurde Dead Born Vision herausgebracht, welches auf 33 Minuten Spielzeit kommt.

Mit einem ordentlichen Groove setzen Moving Through alle Genreansprüche um und mischen zusätzlich geschickte Death und Thrash Metal Hooks mit in den kräftigen Sound ein. Dass die Truppe aus der Schweiz stammt, würde man am Sound nicht hören. US-Handschriften schwingen mehr als deutlich in Dead Born Vision mit. Mit Songs wie I Saw Them Die bekommen sie den Fuß in die Tür. Refrain-lastig, mit drückenden Beats und groovenden Gitarrenmelodien wickeln die fünf Musiker den Hörer schnell um den Finger. Das Album hat seinen roten Faden früh gestrickt und arbeitet sich an diesem emsig durch die Platte. Dabei gehen sie, ohne nach links und rechts zu blicken, straight ihren gesteckten Weg kompromisslos bis zum Ende durch. Die Höhepunkte sind zweifelsohne immer wieder die Refrains. Die kurzen drei bis vier Minuten langen Sequenzen bleiben lebhaft, auf unnötige Wiederholungen der Lyrics wird verzichtet. Was bei Dead Born Vision fehlt, ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass Moving Through viele Akzente von Genregrößen gekonnt aufnehmen können, das eigene Gesicht bei der Umsetzung jedoch dabei in einem leichten Schleier zurückbleibt. Auf der anderen Seite handelt es sich bei Dead Born Vision um den ersten Longplayer. Zeit für Innovationen und eine eigene Handschrift haben die Schweizer in der Zukunft noch genug.

