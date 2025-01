Ana: kündigen Europatournee mit Amariia an

Die australische Symphonic-Metal-Band Ana startet stilvoll ins neue Jahr und begibt sich auf ihre allererste Europatournee! Die achttägige Europatournee beginnt am 10. Januar im S8 Underground Club in Budapest (Ungarn) und endet am 18. Januar im Slaughterhouse in Berlin (Deutschland). Diese Tour markiert einen wichtigen Meilenstein für die Band, die damit ihren dynamischen Sound und ihre Leidenschaft auf einer internationalen Bühne präsentieren kann. Die Tournee wird Auftritte in sieben Städten in ganz Europa beinhalten, wo Ana ihre unverwechselbare Energie an ein Publikum weitergeben werden, das auf der Suche nach authentischen und fesselnden Live-Musik-Erlebnissen ist. Daten und weitere Informationen siehe unten.

Diese mit Spannung erwartete Tournee unterstreicht nicht nur Anas unermüdliches Bestreben, mit Fans auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, sondern zielt auch darauf ab, wichtige Anliegen zu unterstützen. Neben ihren kraftvollen Auftritten werden Anas mit Amariia (Ukraine) als Special Guest durchstarten, um auf den anhaltenden Kampf gegen die russische Aggression in der Ukraine aufmerksam zu machen. An jedem Veranstaltungsort werden ukrainische Flaggen und Staatssymbole zu sehen sein, und mit Spendenaktionen werden von Amariia ausgewählte humanitäre Projekte unterstützt.

„I remember being twelve years old and watching a live video of Metallica performing in Moscow“, sagt Guttarrist Josh Mak. „To date, that performance is for me one of the greatest live performances ever captured on film. The moment when artist and fans merge into one entity. To traverse the globe and find such a sacred union is nothing short of holy. This month we finally get our chance to make our own memories. Europe thank you for being our first international tour. We are Ana and soon you will be Ana too. Together we shall put our mark on history.“

Ana wurde im Dezember 2023 gegründet und hat sich in der Musikszene von Melbourne und weltweit schnell einen Namen gemacht. In weniger als einem Jahr haben sie zwei Singles, eine EP und drei Musikvideos über Eclipse Records veröffentlicht, von denen sich jedes auf den Social-Media-Plattformen viral verbreitet hat. Bekannt für ihre magnetische Bühnenpräsenz, ziehen Anas Liveshows stets begeisterte Massen an, was diese Europatournee zu einem natürlichen nächsten Schritt in ihrer Karriere macht.

Anas – Tourdaten

January 10: Budapest, Hungary @ S8 Underground Club (w/ Amariia)

January 11: Košice, Slovakia @ Colessium (w/ Amariia)

January 13: Warsaw, Poland @ VooDoo Club (w/ Amariia)

January 14: Kielce, Poland @ Chicago Club (w/ Amariia)

January 15: Krakow, Poland @ Garage Pub (w/ Amariia)

January 16: Prague, Czech Republic @ Hospoda Brouk (w/ Amariia)

January 17: Berlin, Germany @ Reset Club (w/ Amariia)

January 18: Berlin, Germany @ Slaughterhouse (w/ Amariia)

Tickets: https://www.eventbrite.com/cc/ana-a-winters-tour-3605509

Anas neues Album trägt den Titel The Art Of Letting Go und ist ein Porträt leidenschaftlicher Emotionen, die bis auf die Knochen entblößt sind, wobei die Haut unseres Herzens abgezogen wird und neue, lebendige Farben zum Vorschein kommen. Das Album wurde von Josh Mak und Anna Khristenko produziert, von Chris Themelco (Eye Of The Enemy, Colour & Shade, Naberus) in den Monolith Studios aufgenommen und gemischt und von Thomas „Plec“ Johansson (Groove Armada, Soilwork, Mayhem) im The Panic Room Studio gemastert. Sängerin Anna Khristenko bietet uns eine intime Stimme, die hypnotisierend, sanft und ätherisch, aber auch rockig, frech und knallhart ist. Die Arrangements auf diesem Album sind dynamisch, faszinierend und klanglich befriedigend. Wie eine Fahrt mit dem fliegenden Teppich durch Nebel und Schatten erzeugt die Band ein Gefühl der Spannung und des Gewinns, wie ein mystisches Noir-Setting, das plötzlich zu einem beleuchteten Pfad zu einer absolut schönen Musik wird, die süchtig macht, eingängig und eindringlich lebendig ist. Die Rhythmusgitarrenpatterns sind knackig und voll, die Leadsoli elektrisierend, und die Tasten werden einfallsreich als Lead, Hintergrund und Kontrapunkt in einer Vielzahl von Klanglandschaften eingesetzt. Der Bass hat Biss und Tiefgang, und das Schlagzeug wechselt zwischen einem tiefen Groove, einer Kraft im Marsch und einem Feuerwerk in Kolibri-Sechzehnteln, die so sanft sind wie die späte Herbstdämmerung. Alles in allem lässt diese Platte die chaotischen Teile des Lebens poetisch erscheinen und bestärkt uns darin, dass in unseren Seelen, in unserem Leben, in der Welt noch Platz für Strahlen ist.

Die Trackliste zu The Art Of Letting Go findet ihr im Time For Metal Release-Kalender (hier):

Ana Besetzung:

Anna Khristenko – Gesang

Josh Mak – Gitarre

Hellbassist – Bass

Cleveland Beckford Gonzalez – Schlagzeug

Cody Lamb – Keyboards

Ana online:

https://www.facebook.com/ana.band.0fficial

https://www.instagram.com/ana.bandofficial/