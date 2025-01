NightHawkX: haben ihre neueste Single „…And The Horse You Rode In On“ veröffentlicht

NightHawkX, die aufstrebende Stimme aus Dallas, hat stolz ihre neueste Single …And The Horse You Rode In On am 06.12.2024 veröffentlicht. …And The Horse You Rode In On ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sein.

Die Single entstand als direkte Antwort auf die wachsende Gewalt gegen LGBTQ+-Personen. Nachdem NightHawkX von erschütternden Forderungen nach Gewalt und Tod gegenüber LGBTQ+-Menschen durch bestimmte Lehrer und Prediger erfuhren, entstand dieser Song aus einem tief empfundenen, kreativen Protest. …And The Horse You Rode In On ist ein kraftvolles Statement des Widerstands gegen jegliche Form der Unterdrückung und ein Plädoyer für den Schutz marginalisierter Gruppen.