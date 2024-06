Pestkraft – Ancestral Sounds

Auch wenn es der Name anders vermuten lässt, bei Pestkraft handelt es sich um eine spanische Black Metal Band, die in den letzten Tagen ihren zweiten Longplayer Ancestral Sounds veröffentlicht hat. Der Sound ist skandinavisch angehaucht und setzt auf moderne Aspekte. Kalte Riffs greifen in melodische Passagen, die dem Album eine angemessene Dichte geben. Neben der zeitgemäßen Handschrift blicken die Männer aus Valencia zurück zu den Anfängen des Black Metal. Irgendwo zwischen Mayhem und Dark Throne liefern sie ein recht klares Klangbild, das durch donnernde Vocals unterstützt wird. Was man Pestkraft vorwerfen muss, ist die Tatsache, dass sie viel zu oft den einfachen Weg gehen. Die Lust, aus dem eigenen Käfig zu entfliehen, scheint noch nicht groß genug zu sein, während der agile Frontmann Blodig die meiste Last schultern muss.

Solide steigen sie mit Memento Mori in die Platte ein. Schnellere Attacken greifen in Midtempo-Einlagen, die oft auf die Lyrics gestützt werden. Mit der durchaus starken Basis im Rücken schreiten Pestkraft mit Lost Soul und The Gates Of Hell voran. Der Eindruck wird im weiteren Verlauf immer weiter verstärkt. Ancestral Sounds ist ein gutes Album, welches jedoch immer wieder droht, in der breiten Masse zu versinken. Höhepunktarm und recht durchschaubar stemmen sich die Protagonisten immer wieder aufs Neue gegen das drohende Kentern. Dieses gelingt ihnen bis zu den beiden abschließenden Werken Spirits Walk The Earth und La Plegaria Del Féretro. Das drückt zweifelsohne auf das abschließende Fazit. Viel Kampf und dadurch weniger Klasse dominieren das Geschehen auf dem zweiten Silberling von Pestkraft. Das wiederum kann für ihre Zukunft der Schlüssel zum Ziel sein. Widerstandsfähig und motiviert lassen sie Ancestral Sounds zu keiner Sekunde fallen und bringen ihr Konzept mit aller Willenskraft über die Ziellinie.

