Skytribe: Female-Fronted Epic Metal aus Deutschland mit neuer Single „Legacy Of Life“

Nach dem beeindruckenden Debüt Kingdom Of The Sky melden sich Skytribe mit ihrer zweiten Single Legacy Of Life zurück – einem epischen Track über den ewigen Kreislauf von Leben, Tod und Wiedergeburt.

Musikalisch vereint Legacy Of Life treibende Heavy- und Power-Metal-Riffs mit modernen Arrangements, subtilen orchestralen Elementen und einem hymnischen Refrain, der direkt ins Ohr geht. Kraftvoll gesungen von Dorothée Kahler, zeigt der Song erneut die einzigartige Mischung aus Melodik, Härte und cineastischer Größe, für die Skytribe stehen.

Die Songthematik ist tiefgründig und berührend:

Was bleibt von uns, wenn wir gehen? Wie führen wir weiter, was vor uns war?

Inspiriert vom Phönix, der aus der Asche aufersteht, verwebt die Band symbolisch die Elemente Feuer (Wiedergeburt), Wasser (Wandel), Erde (Beständigkeit) und Luft (Zeitfluss) zu einem musikalischen Zyklus des Lebens.

Skytribe über Legacy Of Life:

„Dieser Song bedeutet uns besonders viel. Er fragt nicht nach einfachen Antworten, sondern lädt zum Nachdenken ein – über das, was war, was ist und was bleibt. Für uns ist er eine Hymne auf die Kraft des Lebens – und darauf, dass in jedem Ende auch ein Anfang liegt.“

65.000 Spotify-Streams und über 100.000 YouTube-Views sprechen für sich – Skytribe sind auf dem besten Weg, sich als frische Stimme im Symphonic- und Power-Metal-Kosmos zu etablieren.

Mit ihrer ersten Single Kingdom Of The Sky und dem spektakulären Video-Dreh an den Externsteinen machten Skytribe bereits auf sich aufmerksam: