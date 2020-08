Sapiency: veröffentlichen offizielles Video für neue Single

Die Modern Melodic Death Metaller Sapiency werden am 25.09.2020 ihr neues Album For Those Who Never Rest bei Massacre Records veröffentlichen!

Seit heute kann man sich das offizielle Video zur neuen Single Everest anschauen!

For Those Who Never Rest kommt mit einem massiven, energiegeladenen und transparenten Sound mit brutalen und vielseitigen Riffs daher und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/forthosewhoneverrest

Sapiency – For Those Who Never Rest

1. Everest

2. Like Yourself (Feat. Tyler)

3. Dangerous Game

4. Revenge

5. Bleeding In The Sun

6. Thin Ice

7. Sick

8. C’est La Vie

9. Borderline

10. I Am Alive

11. Lucid Dreamer

12. Dropped Again

13. Like Yourself (Feat. Gerre & Tyler) [Bonus Track]

Sapiency Live

24.10.2020 DE Darmstadt – Oetinger Villa

12.12.2020 DE Lörrach – Metal Cafe

http://sapiency.org

https://www.facebook.com/Sapiency

https://twitter.com/sapiency

https://www.youtube.com/user/SAPIENCY666

https://spoti.fi/2vJPXZV