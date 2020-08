Primal Fear: kündigen neue Daten für die Metal Commando Over Europe Tour an

Primal Fear haben vor Kurzem ihr 13. Studioalbum Metal Commando veröffentlicht, das mit einem grandiosen Platz #7, den bis dato höchsten Charteinstieg der Band in Deutschland markiert. Darüber hinaus gelingen Primal Fear fünf weitere Top Ten Platzierungen, einschließlich #6 in der Schweiz und #4 in den UK Rock Charts! Heute kündigt die Band die neuen Tourdaten für die Metal Commando Over Europe Tour an, die ursprünglich im September und Oktober 2020 hätte stattfinden sollen, aber verschoben werden musste.

Die neuen Tourdaten sind Folgende:

Primal Fear – Metal Commando Over Europe 2021

+ Freedom Call & Scarlet Aura

18.02. E Pamplona – Totem

19.02. E Madrid – Shoko

20.02. E Murcia – Gamma

21.02. E Barcelona – Razzmatazz

22.02. F Lyon – CCO

23.02. F Paris – La Machine

25.02. D Saarbrücken – Garage

26.02. D Leipzig – Hellraiser

27.02. TBA

28.02. D Berlin – Hole 44

02.03. D Hamburg – Markthalle

03.03. D Köln – Essigfabrik

04.03. D Bochum – Zeche

05.03. NL Amstelveen – P60

06.03. D Memmingen – Kaminwerk

07.03. B Vosselaar – Biebob

10.03. BG Sofia – Music Jam Club

11.03. HU Budapest – Barba Negra

12.03. SK Bratislava – Majestic Music Club

13.03. CZ Zlin – Masters Of Rock Cafe

14.03. SK Zvolen – DK ZSR/Culture House

16.03. D Aschaffenburg – Colossaal

18.03. D Nürnberg – Hirsch

19.03. D Stuttgart – LKA

20.03. CZ Prague – Meet Factory

21.03. D Regensburg – Eventhalle Airport

23.03. D München – Backstage

25.03. D Fulda – Kreutz

26.03. I Bergamo – Druso

27.03. CH Sion – Le Port Franc

28.03. CH Pratteln – Z 7

Bestellt euch das Album hier physisch im Format eurer Wahl: http://nblast.de/PF-MetalCommando

Brandneu ist ebenfalls das Spotify Profil der Band: http://nblast.de/PrimalFSpotifyComplete

I Am Alive: https://youtu.be/7171SvM-Ouk

Hear Me Calling: https://youtu.be/99wZJjZWYho

Along Came The Devil: https://youtu.be/ReyDqJIxx5g

Crucify Me: https://www.youtube.com/watch?v=LOJow7Gn3nI

Trailer #1: https://youtu.be/QJlKal1u7G4

Trailer #2: https://youtu.be/ZM9Orxnb33Y

Trailer #3: https://youtu.be/lLGNd81T5aw

Produziert wurde Metal Commando von Mat Sinner, den Mix erledigt abermals Jacob Hansen – ein inzwischen eingespieltes Dreamteam.

„Ich bin mit Superlativen sehr vorsichtig, aber da jeder einzelne von uns über sich hinausgewachsen ist und wir sowohl mit dem Sound als auch mit dem Songmaterial hochzufrieden sind, kann und muss ich von einem Bombenalbum und möglicherweise unserem bis dato stärksten Material sprechen“, freut sich Bassist und Produzent Mat Sinner. „Es ist die perfekte Mischung aus unseren Wurzeln und unserer gegenwärtigen Ausrichtung, in perfektem Einklang und ebenso perfekt von allen umgesetzt. Für mich ist Metal Commando das richtige Album, zur richtigen Zeit!“.

Holt euch hier diverses Primal Fear-Vinyl!

Black Sun: https://www.nuclearblast.de/290894

Devil’s Ground: https://www.nuclearblast.de/290895

Seven Seals: https://www.nuclearblast.de/290896

Nuclear Fire: https://www.nuclearblast.de/279810

Crucify Me 7″: http://nblast.de/PrimalFearCrucifyMe

Mehr zu Primal Fear:

Crucify Me Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=LOJow7Gn3nI

Primal Fear sind:

Ralf Scheepers – Gesang

Mat Sinner – Bass, Gesang

Alex Beyrodt – Gitarre

Tom Naumann – Gitarre

Magnus Karlsson – Gitarre

Michael Ehré – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.primalfear.de

www.facebook.de/primalfearofficial

www.instagram.com/primalfearofficial

www.nuclearblast.de/primalfear