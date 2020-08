Bendida: neues Musik-Video „Civilization“

Anfang des Jahres 2020 veröffentlichten Bendida das zweite Album First Of The Heroes. Als Gastmusikerin wirkt Janika Groß im Song Vampires‘ Ball mit – die talentierte deutsche Sängerin von Haggard und Molllust.

Jetzt präsentiert das bulgarische Ensemble ein neues anspruchsvolles Musikvideo – zum Albumsong Civilization!

Produziert von Boyan Karamfilov, zeigt das Video das visionäre Gesicht der beteiligten Musiker auch visuell in liebevoll gestalteter Perfektion:

Das achtköpfige Ensemble erzeugt einen einzigartigen, magischen Klangkosmos – die Basis ist Metal, verstärkt durch klassische und folkloristische Elemente. Die Atmosphäre des Klangbildes von Bendida wird durch ein altes Barockinstrument – die Viola da Gamba – vervollständigt.

Die lyrischen Themen in der Musik der Band liegen im Bereich der Mythologie, Fantasie und Fiktion. Bendida interpretieren die Mythologie aus den alten Mythen und Legenden – sumerische, slawische, thrakische und andere. Die hoch motivierte Gruppe lässt sich hauptsächlich von klassischer Musik, Metal und Folklore inspirieren.

First Of The Heroes Tracklist:

01. Enter The Sanctuary

02. Legend Of Gilgamesh

03. Hunt The Hunter

04. Vampires‘ Ball

v5. Beast And Man

06. Desolated Sea

07. Music Of The Spheres

08. The Fern Flower

09. Lady Of Eternal Winter

10. Dawn Of Man

11. Civilization

12. Middle Ages

13. Apogee

14. Demolition

15. The New World

Neben den traditionellen Instrumenten der Rockmusik und erwähnter Viola da Gamba zählen auch Violine, Flöte und Waldhorn zur Besetzung, deren Klang seit einigen Jahren zum Erscheinungsbild von Bendida gehört.

Der epische Klang der Kompositionen umfasst erhebende Chorstimmen, opulente Orchestrierungen, verträumt spielende Flöten, abgerundet durch eine überwältigende Streicherbesetzung.

Line-Up:

Kremena Nikolova • Vocals

Vinnie Atanasov • Guitars, Vocals, Compositions, Arrangements, Orchestrations

Alexander Panayotov • Bass

Vyara Grancharova • Viola da gamba

Bisera Dimitrova • Violin

Plamen Dimitrov • French Horn

Ralitsa Georgieva • Keyboard

Velislav Kazakov • Drums