Sapiency: veröffentlichen Video für „Like Yourself“ feat. Gerre von Tankard

Die Modern Melodic Death Metaller Sapiency werden am 25.09.2020 ihr neues Album For Those Who Never Rest bei Massacre Records veröffentlichen!

Nun hat die Band das offizielle Video zur brandneuen Single Like Yourself mit niemand geringerem als Gerre von Tankard veröffentlicht – schaut es euch hier an:

Der Song stammt vom kommenden Album For Those Who Never Rest, das mit einem massiven, energiegeladenen sowie transparenten Sound und mit brutalen und vielseitigen Riffs daher kommt und hier bereits vorbestellt werden kann » https://lnk.to/forthosewhoneverrest

Die Record Release Show wird am 25.09.2020 im Zuge des Phungo Festivals in Pfungstadt stattfinden.

Sapiency – For Those Who Never Rest

Get it here » https://lnk.to/forthosewhoneverrest

1. Everest

2. Like Yourself (Feat. Tyler)

3. Dangerous Game

4. Revenge

5. Bleeding In The Sun

6. Thin Ice

7. Sick

8. C’est La Vie

9. Borderline

10. I Am Alive

11. Lucid Dreamer

12. Dropped Again

13. Like Yourself (Feat. Gerre & Tyler) [Bonus Track]

CD • Digital

Modern Melodic Death Metal • Release: 25/09/2020

Sapiency Live

25.09.2020 DE Pfungstadt – Phungo Festival

http://sapiency.org

https://www.facebook.com/Sapiency

https://twitter.com/sapiency

https://www.youtube.com/user/SAPIENCY666

https://spoti.fi/2vJPXZV