Rage Behind: unterschreiben bei Atomic Fire Records

Rage Behind ist ein brandneues, vernichtendes Modern Groove Metal/Nu-Metal-Thrash-Monster, das bereits mit Heaven Shall Burn, Protest The Hero, Between The Buried And Me und Rise Of The Northstar auf Tour war. Die Band hat ihr Talent weiter ausgefeilt und liefert nun die Debüt-Single Eminence Or Disgrace ab. In dieser dekadenten Welt, in der die Menschheit schnell ihren moralischen Kompass verliert, fordert die Band die Zuhörer auf: Eminence Or Disgrace!

Schaut euch hier die erste Video-Single von Rage Behind an:

„Es ist eine Botschaft für diejenigen, die glauben, dass man einem Leben, das man nicht mehr mag, nicht entkommen kann. Ja, der Weg zur Veränderung ist hart, aber haben wir noch eine andere Wahl? Hör auf deine Wut und mach sie zu einem Verbündeten, um dein Ziel zu erreichen“, erklärt Edward Vale, der Schlagzeuger von Rage Behind.

Sänger Vitali Lukas beschreibt die Lyrics des Debüt-Songs: „Ich habe das Bedürfnis, all die Wut auszudrücken, die wir haben und die uns niederdrückt. Wenn ich darüber schreibe und meine Worte wähle, kann ich sie in Kraft und Energie umwandeln.“

„Es ist eine Introspektion, um ein besseres Selbst zu erreichen und stolz auf das zu sein, was man tut. Die Songs handeln von unserer Rache am Leben und wie wir uns der Dunkelheit stellen …“

Der Sänger fügt außerdem hinzu, dass die Veröffentlichung der erste Schritt für Rage Behinds neue Partnerschaft mit Atomic Fire Records ist: „Wir freuen uns sehr, bei Atomic Fire Records zu signen. Es ist die erste Zusammenarbeit für unseren Weg mit Rage Behind. Es ist erst der Anfang, und wir sehen bereits, dass wir mit tollen Leuten, Profis und Enthusiasten zusammenarbeiten.“

„Es ist ein großer Schritt. Es ist sehr motivierend für unsere Zukunft. Wir sind jetzt Teil des Teams, und je mehr Leute einen unterstützen, desto mehr kann man geben. Seid alle bereit!“, sagt Schlagzeuger Edward Vale und Gitarrist Jerry Ho fügt hinzu: „Danke an das Team, dass wir so eine große Chance bekommen haben, ein Teil der Atomic Fire-Family zu sein!“