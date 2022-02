Andi The Wicked: mit neuem Soloalbum „Sexually Transmitted Mojo“

Sexually Transmitted Mojo ist nach Freak On Frets (2016) das zweite Solo-Instrumental-Album des Musikers Andreas Dötsch unter der Trademark Andi The Wicked.

Der Rheinländer Andreas Dötsch, aufgewachsen in der Metal Metropole Mittelrhein, hat sich durch sein Engagement als Gitarrist bei Bands wie Steelpreacher, Wolfen und The Wicked Chambers einen Namen in der Szene erarbeitet. Als ausgezeichneten Live-Tontechniker und Stagetech kennt man ihn hier ebenfalls.

Dass er jede Faser seiner Gitarre beherrscht, zeigt der Undergroundmusiker auf seinem neuesten Soloalbum Sexually Transmitted Mojo. Das Album erscheint am 11.03.2022 und enthält neun Songs ungeschönten, rauen Heavy Metals. Andi The Wicked darf sich mit diesem Album getrost in einer Reihe mit bekannteren Gitarristen einreihen.

Wir von Time For Metal hatten bereits die Gelegenheit, uns mit Andi The Wicked vorab über das Soloalbum zu unterhalten. Das Interview erscheint in Kürze. Ein Review zu Sexually Transmitted Mojo werden wir euch natürlich rechtzeitig liefen. Also, seid gespannt.

Bis dahin: Shut Up ’n Play Yer Guitar