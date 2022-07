Rage Behind: veröffentlichen neue Single & Video „Through Wrath“

Die französische Power-Groove-Band Rage Behind veröffentlicht heute ihren neuesten Song zusammen mit einem Musikvideo. Der Song besticht durch seinen Chorus sowie mit eingängigen Melodien, Mid-Tempo-Riffs und einem Hardcore-Break, „Through Wrath ist ein Song, den wir lieben, weil er so brutal und doch groovig ist, er ist so roh, und du kannst diese ganze Energie bis zum Ende hören. Es ist ein Song, der von dem Zusammenhalt handelt, den wir erreichen müssen, um erfolgreich zu sein. Gemeinsam sind wir immer stärker“, so die Band Rage Behind. Auch wenn sie sich hinter einer Maske verstecken, die Botschaft kommt immer an.



Rage Behind kommentieren die Entstehung des Videos zum neuen Musikvideo Through Wrath: „Wir haben mit Pyros gearbeitet, um Einschusslöcher zu simulieren, und Ed (Schlagzeug) hat sich dabei ziemlich verbrannt. Er landete in der Notaufnahme, wir hätten fast den Dreh des Videos abgebrochen, aber irgendwie haben wir es geschafft. Er hatte die Kraft, trotz seiner Verletzung bis zum Ende des Tages durchzuhalten. Durch ‚Zorn und Schmerz‘, das ist es, worum es geht.“