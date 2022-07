Architects: kündigen neues Album „The Classic Symptoms Of A Broken Spirit“ mit der neuen Single „Tear Gas“ für den 21.10.2022 an

Um ihren kometenhaften Aufstieg fortzusetzen, kündigen Architects nun ein brandneues Studioalbum mit dem Titel The Classic Symptoms Of A Broken Spirit an, das am 21. Oktober über Epitaph erscheinen wird. Außerdem enthüllen sie einen neuen Track mit dem Titel Tear Gas, die zweite Single aus dem neuen Album. Die erste war das hymnische When We Were Young, das die Fans begeisterte und bisher über 6,5 Mal von den 1,6 Millionen monatlichen Spotify-Kunden der Band gestreamt wurde.

The Classic Symptoms Of A Broken Spirit wird das 10. Studioalbum der Band sein und ist der Nachfolger des letztjährigen, von der Kritik gefeierten UK Nummer 1 Albums For Those That Wish To Exist. Die Band hatte kaum Zeit, den Erfolg zu feiern, als sie mit dem Schreiben der Songs begann, die das neue Album ausmachen. Produziert von Dan Searle und Josh Middleton, mit zusätzlicher Produktion von Sam Carter in den Deacon’s Middle Farm Studios und ihrem eigenen Hauptquartier, den Electric Studios in Brighton. Die Band war froh, endlich wieder gemeinsam in einem Raum zu sitzen, nachdem ihr letztes Album aufgrund von COVID-Beschränkungen größtenteils aus der Ferne aufgenommen wurde. Das Ergebnis ist insgesamt „freier, verspielter und spontaner„, erklärt der Schlagzeuger und Songschreiber Dan.

Das Album ist ein wahrer Energieschub mit elektronischen und industriell klingenden Momenten, die die cineastische Stimmung des 11-Track-Albums bestimmen. Es gibt mehr als nur eine kleine Anspielung auf die Post-Rock-Einflüsse der Band, aber auch bekannte Hymnen wie When We Were Young und die neue Single Tear Gas, bei denen die Fäuste fliegen. “Anything is possible – wake up the unstoppable.”