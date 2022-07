Carnifex: veröffentlichen Musikvideo zu „Lie To My Face“ mit Adam Warren von Oceano

Anfang letzter Woche kündigten die unbestrittenen Meister des Blackened Deathcore, Carnifex, ihre Dead In My Arms 15-Jahres-Jubiläumstour an, zusammen mit Spite und Oceano. Es gibt keine bessere Art, die Ankündigung und das Jubiläum zu feiern, als die neu aufgenommene Version des Songs Lie To My Face mit Adam Warren von Oceano zu veröffentlichen!

Seht euch das Video zu Lie To My Face hier an:

Hört euch Lie To My Face an, hier: https://bfan.link/Carnifex-LieToMyFace2022

Scott Ian Lewis kommentiert: „Wir könnten nicht glücklicher sein, 15 Jahre Dead In My Arms mit einer speziellen Version von LTMF mit unserem guten Freund Adam Warren von Oceano zu feiern. Diese neue Version ist ein Dankeschön an die besten Fans der Welt, die uns all die Jahre am Leben gehalten haben. Viel Spaß mit dem Song, wir sehen uns auf der DIMA 15-Jahre-Jubiläumstour!“

Die Veröffentlichung des Songs (und die untenstehende Tour-Ankündigung) geht einher mit einer Merch-Kollektion, die das 15-jährige Bestehen der Debüt-LP Dead In My Arms feiert, alte Designs wiederbelebt und den Konzepten von damals neues Leben einhaucht.

Für jede $20, die im Carnifex Indie Merchstore ausgegeben werden, gibt es eine Teilnahme an einem Gewinnspiel, bei dem es einen von drei Preisen zu gewinnen gibt, bestehend aus JBL Audio-Equipment und Guthaben für Indie Merch. Eine kostenlose Teilnahme ist möglich, wenn man sich in die E-Mail-Liste der Band einträgt. Mehr Infos gibt es unter carnifexmetal.com.

Am 23. September werden Carnifex ihre 32-tägige US-Tour mit Spite und Oceano starten. Die Tour wird in Denver, Cleveland und Richmond Halt machen, bevor sie am 26. Oktober im The Glasshouse in Pomona, Kalifornien endet. Eröffnet wird die Tour von Left To Suffer und Crown Magentar.

Der Kartenverkauf für die Tour hat am Freitag, den 15. Juli um 10 Uhr Ortszeit auf carnifexmetal.com begonnen.

Bestätigte Termine für Carnifex’s Dead In My Arms 15 Year Anniversary Tour mit Spite, Ocean, Left To Suffer, und Crown Magentar sind:

09/23/2022 Strummers – Fresno, CA

09/24/2022 The Catalyst, Santa Cruz, CA

09/25/2022 Cornerstone – Berkeley. CA

09/26/2022 Cargo – Reno, NV

09/28/2022 Complex – Salt Lake City, UT

09/29/2022 Summit Music Hall – Denver, CO

09/30/2022 Black Sheep – Colorado Springs, CO

10/01/2022 Royal Grove – Lincoln, NE

10/02/2022 Wildwood Saloon – Iowa City, IA

10/04/2022 The Forge – Joliet, IL

10/05/2022 The Rave – Milwaukee, WI

10/06/2022 The Intersection – Grand Rapids, MI

10/07/2022 Pierre’s – Fort Wayne, IN

10/08/2022 Beachland Ballroom, Cleveland, OH

10/10/2022 The Rec Room – Buffalo, NY

10/11/2022 The Lost Horizon – Syracuse, NY

10/12/2022 Jewel Nightclub – Manchester, NH

10/13/2022The Palladium – Worcester, MA

10/14/2022 Anchor Rock Club – Atlantic City, NJ

10/15/2022 Arties – Frenchtown, NJ

10/16/2022 The National – Richmond, VA

10/18/2022 Blind Tiger – Greensboro, NC

10/19/2022 The Concourse – Knoxville, TN

10/20/2022 Riverfront Live – Cincinnati, OH

10/21/2022 Pop’s – Sauget, IL

10/22/2022 Whiskey Nights – Oklahoma City, OK

10/23/2022 Templelive – Wichita, KS

10/25/2022 Southside Music Hall – Dallas, TX

10/26/2022 Come & Take It Live – Austin, TX

10/27/2022 Rockhouse Bar & Grill – El Paso, TX

10/28/2022 Encore – Tucson, AZ

10/29/2022 The Glasshouse – Pomona, CA

