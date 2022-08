Motörhead: veröffentlicht Kollektion erlesener und hochkarätiger Parfums

1975, die Geburtsstunde von Motörhead. Einzigartig, legendär, kompromisslos, laut, wegweisend und unsterblich. Ihre Popularität, ihre Akzeptanz zusammen mit dem ikonischen Logo wurde zu einer der stärksten Marken des globalen Musikbusiness.



Lemmy Kilmister: Gründer, Bassist und Sänger der Band ist Motörhead, war Motörhead und wird immer Motörhead sein. Schon zu Lebzeiten eine Legende, unverwechselbar mit seinem kehligen, knarzend, rauen Gesang. Motörheads Markenzeichen waren rotzige, kurze Tracks mit sagenhafter Geschwindigkeit vorgetragen. Gemeinsamkeiten zum damalig auflebenden Punkrock waren nicht von der Hand zu weisen, jedoch mit einer deftigen Prise Rock’n’Roll und Hardrock vermengt und in einer Lautstärke, die selbst die größten Marshall Boxen an ihre physischen Grenzen brachten.



Diesem musikalischen Monument widmen wir eine feine Kollektion erlesener und hochkarätiger Parfums, die wir mit Respekt und Liebe auf den wahren Charakter dieser Band zugeschnitten haben. Jeder neue Duft zitiert olfaktorisch eine erzählenswerte Facette dieser legendären Formation. Im Anspruch sind es Nischenparfums höchster Güte. Kein Marktforscher durfte auch nur in die Nähe der Kompositionen. Massentauglichkeit und Gefälligkeit wurden komplett nach hinten gestellt. Und nicht nur Sammler werden dieses großartige Ergebnis lieben!



Inspiriert von der Band, der Musik und mit Hilfe der letzten Motörhead Besetzung, Phil Campbell und Mikkey Dee persönlich, wurde an der Findung und Entwicklung gearbeitet.

Erhältlich ab 08.08.2022 in allen Filialen von Rossmann und Müller



