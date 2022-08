Purpendicular feat. Ian Paice: veröffentlichen Lyric Video zu „Human Mechanic“

Purpendicular feat. Ian Paice veröffentlichen das offizielle Lyric Video zu Human Mechanic. Der Song ist die erste Single und zugleich der Titeltrack des kommenden neuen Studioalbums welches am 23.09. bei Metalville Records (Rough Trade) veröffentlicht wird.

Human Mechanic Tracklist:

1. The Nothing Box

2. Ghost

3. No One’s Getting Out Alive

4. Something Magical

5. Human Mechanic

6. Tv Stars & Internet Freaks

7. Made Of Steel

8. Soul To Soul

9. Four Stone Walls

10. Passing Through

www.purpendicular.eu

https://www.facebook.com/PDWorldwide