Metalville Records: begrüßt Purpendicular feat. Ian Paice

Purpendicular wurde im Oktober 2007 von dem irischen Sänger Robby Thomas Walsh gegründet.

Mit über 25 Jahren Erfahrung spielte er in mehreren Semi-Pro-Bands, bevor er mit Purpendicular zum Vollprofi wurde.

Die Erfolgsgeschichte von Purpendicular ist erstaunlich, denn bereits im ersten Jahr auf Tour absolvierte die Band eine kurze Europatournee mit dem Original-Deep–Purple-Schlagzeuger Ian Paice.

„Diese Band ist eine der Top-Bands, mit denen ich zusammenarbeite, ihr werdet sie lieben, diese Jungs sind so gut, dass ich mir nur um mich selbst Sorgen machen muss„- Ian Paice 2012

Ian war Purpendicular aufgrund der großen Musikalität und seiner Freundschaft mit Sänger Robby Walsh, die zufällig vor ihrer ersten Show in Wien 2004 einander vorgestellt wurden, ans Herz gewachsen.

In den ersten beiden Jahren absolvierte die Band Shows in Österreich und Deutschland, wobei sie sich hauptsächlich auf die Steve Morse Line-Up Ära von Deep Purple konzentrierte.

Im Jahr 2010 wurde die Band nach St. Petersburg eingeladen, um mit dem legendären Sänger Joe Lynn Turner aufzutreten.

2012 begab sich die Band auf die offizielle Tour zum 40-jährigen Jubiläum von Machine Head, die von Ian Paice unterstützt wurde.

Ein bedeutendes Ereignis für Purpendicular während dieser Tour war die Einladung in Montreux in der Schweiz zu spielen. Die Band tritt dort seither jährlich auf!

2012 war Purpendicular die meistgebuchte Deep Purple-Tribute-Show der Welt. Dies wiederholte sich in den Jahren 2013 und 2014.

Im August 2015 veröffentlichten Purpendicular ihr Debütalbum This is the Thing#1.

2016 erfolgte für Purpendicular eine weitere Zusammenarbeit mit Ian Paice. Diese Tour war bei weitem die erfolgreichste und erntete begeisterte Kritiken von den Medien. Ian Paice selbst sagte: „Ich muss meinen Freunden von Purpendicular ernsthaft danken, sie sind eine feine Band von sehr talentierten Musikern, die mir die Chance geben, zu spielen, wenn ich nicht bei Purple bin, wir haben immer eine tolle Zeit„.

Im Mai 2017 wurde das zweite Studioalbum Venus To Volcanus veröffentlicht. Im selben Jahr spielte die Band zudem eine fantastische Show beim Graspop Festival.

Ein erfolgreicher TV-Auftritt bei der SWR 1 Hitparade in Deutschland ist ebenfalls Teil der Bandgeschichte.

Im Laufe der Jahre arbeiteten Purpendicular mit großartigen Musikern zusammen. So z.B. Roger Glover am Bass in Pratteln Schweiz im Jahr 2012, Tony Carey ex Rainbow auf dem Album Venus To Volcanus 2017, Paul Morris ex Rainbow an den Tasten auf der Tour 2018 mit der Band tourte oder auch Neil Murray ex Black Sabbath, Whitesnake, Brian May, der 2021 die komplette Tour am Bass begleitet.

Im Jahr 2020 begannen Purpendicular die Arbeiten für das dritte Studioalbum Human Mechanic.

Sänger Walsh und Schlagzeuger Paice trafen dabei wichtige Entscheidungen hinsichtlich des Line-Up um weiter voranzukommen.

Das Album selbst verzögerte sich wegen Covid dann jedoch leider um fast zwei Jahre.

Musikalisch bietet Human Mechanic die typischen Ian-Paice-Grooves und funkige Basslinien, ohne jedoch den schweren Hardrock-Sound zu vernachlässigen.

Hier findet man keine Kopie von Deep Purple, sondern viele Einflüsse. Aber Hammonds und Gitarren sind immer noch stark im Vordergrund.

Line Up: