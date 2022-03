King Satan: neues Album der Industrial Metal-Senkrechtstarter erscheint am 08.04.

Occult Spiritual Anarchy ist das dritte Studioalbum von King Satan.

Die Veröffentlichung präsentiert die eher Metal-orientierte Seite des genre-übergreifenden Musikstils der Gruppe, der seine Haupteinflüsse aus Electro Industrial und Death Metal ebenso beiläufig bezieht wie aus den Bereichen Dance Music und Symphonic Black Metal.

Der karnevaleske Extreme Metal der Band lässt sich vielleicht am besten durch die unkonventionelle Tendenz der Urheber definieren, die philosophischen Themen Satanismus und Okkultismus mit Ausbeutung, blasphemischem schwarzen Humor und nihilistischem Absurdismus zu verbinden.

Occult Spiritual Anarchy Tracklist:

01. Left Hand Path Symphony

02. The Faces Of The Devil

03. The Pagan Satan

04. Devs Ex Satanas

05. Human Sacrifice

06. This Is Where The Magick Happens

07. Beyond God

08. Demon Made Flesh

09. The Devil’s Opera

10. Spiritual Anarchy ’22

11. Outro (Clowning Is Serious Business)

Line-Up:

King Aleister Satan – Vocals

EF-13 – Guitar

Hekate ‚Kate‘ Boss – Synths, Keys, Vocals

Jerry Rock’n’Roll – Bass

Pete Hellraiser – Drums

Gäste:

Dalai Daimonicus – Solo guitar in The Pagan Satan

Suvi Lammi – Piano in This Is Where The Magick Happens

Jack Heretic – Additional percussions in tracks 3, 4 & 10

Folgt King Satan:

https://www.facebook.com/kingsatan616

https://www.kingsatan.net/