Dayseeker: Video zur neuen Single „Bloodlust“ ist jetzt erschienen

Nach einem beeindruckenden Auftritt vor zehntausenden begeisterten Fans beim Louder Than Life Festival in Louisville, Kentucky, haben die aus Südkalifornien stammenden Dayseeker das Visualizer-Video zu ihrem neuen Song Bloodlust veröffentlicht. Seht es euch hier an:

Bloodlust hier streamen: https://dayseeker.lnk.to/Bloodlust

In dem neuen Track beschreibt Rodriguez: „Bloodlust is one of the more eerie and chaotic tracks on the record. It’s about people in your life who want to metaphorically drain the blood from you — those you can’t trust and don’t belong in your life.“

Bloodlust ist die neueste Single aus dem kommenden Album Creature In The Black Night, das am 24. Oktober über Spinefarm erscheinen wird. Dayseeker haben sich nicht nur weiterentwickelt, sie sind aufgestiegen.

Bloodlust ist die neueste Single aus dem kommenden Album Creature In The Black Night, das am 24. Oktober über Spinefarm erscheinen wird.

