Arkado: veröffentlichen Single/Video „Phoenix And Stardust“ feat. Anette Johansson über Pride & Joy Music

Phoenix And Stardust ist die neue Single der schwedischen Hard-Rock-Band Arkado.

Seht euch das Video zu Phoenix And Stardust feat. Anette Johansson hier an:

Hier könnt ihr den Song streamen: https://bfan.link/phoenix-stardust

Diese Hymne ist für zwei Menschen, die eine Katastrophe überlebt haben – eine regelrechte Apokalypse und damit eine lebensverändernde Erfahrung. Zwei Liebende machen sich nun auf den Weg, um neu anzufangen. Sie verlassen die Erde, die von der Menschheit vollständig zerstört wurde. Die Welt, die sie kannten, existiert nicht mehr. Sie sind gezwungen, alles hinter sich zu lassen. Sie nehmen ihr Schicksal im Ungewissen an und hoffen, einen neuen Ort zum Leben und eine neue Heimat zu finden. Sie wissen nicht, was auf sie zukommt, aber sie haben einander und die unsterbliche Liebe, die sie verbindet.

Insgesamt ist das Lied mit dem Text eine wunderschöne Mischung aus Science-Fiction-/Fantasy-Bildern und tiefer emotionaler Stärke. Es ist eine Geschichte darüber, eine zerstörte Vergangenheit hinter sich zu lassen, das beängstigende Unbekannte zu akzeptieren und darauf zu vertrauen, dass Liebe und Partnerschaft ausreichen werden, um eine neue Zukunft an einem neuen, noch unbekannten Ort zu gestalten.

Arkado sind:

Leadsänger – Philip Lindstrand

Leadsängerin – Anette Johansson

Gitarre – Patrik Svärd

Gitarre – Tony Rothla

Keyboard – Mikael Svensson

Bass – Christer Engholm

Schlagzeug – Mikael Skafar