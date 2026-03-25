Gutrectomy: kündigen neue EP „Slamdown Is Not A Phase, Mom“ an

Nach anderthalb Jahrzehnten, in denen sich Gutrectomy einen Pfad durch die Slam, Beatdown und Deathcore-Szene gebahnt haben, ziehen die deutschen Slamdown-Giganten nun Konsequenzen, um das bislang brutalstes Stück Musik überhaupt zu veröffentlichen. Ihre mit Spannung erwartete neue EP Slamdown Is Not A Phase, Mom, die am 29. Mai 2026 erscheint, ist nicht nur eine Veröffentlichung – sie ist eine Kriegserklärung an Schönheit, Melodie und Tiefgründigkeit.

Bereits 2011 wurden Gutrectomy im Schatten des Schwarzwalds in Süddeutschland gegründet. Die Musik ist von Anfang an ein ungeliebter Mix aus Slam, Deathcore und Beatdown/Hardcore – eine einzigartige Mischung, die sie in der Metal-Szene hervorhebt.

Dieser kompromisslose Sound hat ihnen eine treue, weltweite Fangemeinde eingebracht: über 14.000 Follower auf Instagram, 35.000 auf Facebook und aktuell rund 60.000 monatliche Hörer auf Spotify, mit früheren Spitzenwerten von beeindruckenden 100.000.

Anlässlich ihres monumentalen 15-jährigen Jubiläums standen Gutrectomy an einem entscheidenden Scheideweg: Wohin sollte die Reise gehen, nachdem sie ihren Sound auf Alben wie Manifestation Of Human Suffering und dem 2025 erschienenen Angst immer stärker in Richtung Deathcore getrieben hatten?

Die Antwort war simpel – und zugleich absolut krass. Sie entschieden sich, alles Wertvolle aus ihrer Musik zu streichen und sich kompromisslos zum Kern der Band zu berufen. Ein Schritt zurück, um zwei Schritte voranzugehen, ist die Ansage.

Slamdown Is Not A Phase, Mom ist eine monströse Hommage an Musik. Hier zeigt sich Gutrectomy ungefiltert, kompromisslos und brutal ehrlich wie nie zuvor. Es gibt keine Botschaft, keine philosophischen Untertöne – nur pure, unverfälschte Brutalität.

Komplexe Rhythmen? Nein. Lyrics? Nein. Die Band setzt auf rohe gutturale Gewalt und nicht auf leere Worte. Gutrectomy ist anders schön. So klingt Musik für Stagedives, Musik, die dir erlaubt im Dreck zu spielen und Musik, die dich selbstbewusst durch deine Albträume jagt.

Gutrectomy haben 15 Jahre Erfahrung zu einer zähen, toxischen Masse aus Slam eingekocht. Größer, schwerer und bösartiger als alles zuvor. Der Slampit steht unmittelbar bevor – und wie der Titel unmissverständlich klarstellt: Das ist definitiv keine Phase.

Slamdown Is Not A Phase, Mom Tracklist:

1. Stepdad Slamfight

2. Sledgehammer Dismemberment

3. Forklift Facelift Feat. Guttural Slug

4. Cardio Kills Gains

5. Chainsaw Vasectomy Feat. No Face No Case And Nekropisser

6. Eating 6 Humans By Daylight

Europa Tour 2026 mit Immortal Disfigurement

Für europäische Fans ist dies die erste Gelegenheit, Gutrectomys „Back-to-the-Roots“-Abriss live zu erleben. Die charakteristischen, erschütternden Grooves und die gutturale Gewalt dienen als perfekter Katalysator für den Abend, hinterlassen verwüstete Tanzflächen und bereiten das Publikum optimal auf die symphonische Offensive von Immortal Disfigurement vor.

Gutrectology – Freiburg Corefest

Im Mai 2025 veranstaltete die Band ihr erstes eigenes Festival Gutrectology – Freiburg Corefest, dass im ArTik in Freiburg im Breisgau stattfand. Die ausverkaufte Veranstaltung zog über 300 Besucher an und präsentierte elf Bands aus verschiedenen Metal- und Core-Subgenres.

Aufgrund dieses überwältigenden Erfolgs wird das Festival 2026 mit seiner mit Spannung erwarteten zweiten Ausgabe zurückkehren und erneut ein hochkarätiges Line-Up sowie ein unvergessliches Erlebnis für die lokale Szene versprechen.

Gutrectomy Biografie

Gutrectomy wurden 2011 in Lörrach von Philip Dahlenburg (Gitarre) und Yannick Schuler (Schlagzeug) gegründet. Die ursprüngliche Besetzung wurde durch Dennis Schuler am Gesang und Daniel Mahler am Bass komplettiert. 2018 stieß Louis Weber als neuer Bassist zur Band und ersetzte Daniel Mahler. 2020 übernahm Simon Wernert das Schlagzeug von Yannick Schuler, bevor er 2023 durch Julien Kuny ersetzt wurde.

Die Band veröffentlichte 2014 ihre Debüt-EP Slamageddon über Rotten Roll Rex. 2017 folgte das erste Studioalbum Slampocalypse, das über Amputated Vein Records erschien. Nach der unabhängig veröffentlichten Single Filius Mulieris Meretricis im Jahr 2019 brachte Gutrectomy 2020 die EP Slaughter The Innocent über Rising Nemesis Records heraus.

Das zweite Studioalbum Manifestation Of Human Suffering erschien 2022 über Amputated Vein Records. Darauf folgte 2025 das dritte Album Angst, veröffentlicht über Reality Fade. Zum Auftakt des darauffolgenden Jahres veröffentlichte die Band am 30. Januar 2026 die Single I Am Endless. Aufbauend auf diesem Momentum ist für Mai 2026 die Veröffentlichung der neuen EP Slamdown Is Not A Phase, Mom geplant.

Gutrectomy spielten auf zahlreichen bekannten europäischen Metal-Festivals, darunter das Summer Breeze Open Air (2022), das Party.San Metal Open Air (2018) sowie das Deathfeast Open Air (2014, 2018, 2023, 2026). Darüber hinaus absolvierte die Band mehrere Europa-Headliner-Touren, unter anderem gemeinsam mit Mental Cruelty und No Face No Case, und wird 2026 erneut durch Europa touren – diesmal als Support für Immortal Disfigurement.

Gutrectomy sind

Dennis Schuler – Gesang

Philip Dahlenburg – Gitarre

Louis Weber – Bass

Julien Kuny – Schlagzeug