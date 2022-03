Interview mit Gutrectomy zum neuen Album „Manifestation Of Human Suffering“

Artist: Gutrectomy

Herkunft: Deutschland, Lörrach, Baden-Württemberg

Album: Manifestation Of Human Suffering

Genre: Slam/Brutal/Death Metal

Label: Amputated Vein Records

Links: https://www.gutrectomy.de

https://de-de.facebook.com/gutrectomy

Bandmitglieder:

Gitarre – Philip Dahlenburg

Gesang – Dennis Schuler

Bass – Louis Weber

Schlagzeug – Simon Wernert

Die Brutal/Slam Death Metal Band Gutrectomy hat eine neue Platte veröffentlicht (das Review dazu könnt ihr hier lesen) und ich hatte die Chance, ein kleines Interview mit den Jungs zu führen.

Wenn ihr wissen wollt, wie Gutrectomy ihre Songs schreiben und was für Guilty Pleasure in deren Musiksammlung stehen, dann könnt ihr das hier nachlesen.

Time For Metal / Lommer

Moin zusammen und schöne Grüße nach Baden-Württemberg.

Der Release von eurer Platte Manifestation Of Human Suffering war am 25.02.2022. Wie war das Feedback dazu? Seid ihr zufrieden?

Gutrectomy / Dennis

Das Feedback zur neuen Platte war sehr positiv. Die Leute scheinen unseren neuen Stil, welcher auch mal etwas melodiösere Parts und den einen oder anderen Deathcore-Breakdown hat, zu feiern. Das freut uns natürlich sehr!

Time For Metal / Lommer

Wie liefen die Aufnahmen zum Album? Wie und wo habt ihr die Platte aufgenommen? Was gab es so an Besonderheiten?

Gutrectomy / Dennis & Phil

Die Aufnahmen der Platte zogen sich über mehrere Monate. Wir haben alle Instrumente und die Vocals zu Hause im Home-Recording aufgenommen und unser Drummer Simon hat das Schlagzeug programmiert.

Das fertig aufgenommene Material haben wir anschließend an Manuel Renner von Überlärm Studios übergeben, der es abgemischt und gemastert sowie noch die eine oder andere Spielerei und Samples eingebaut hat – außerdem noch eine ordentliche Menge an Bassdrops 😬

Time For Metal / Lommer

Wer schreibt bei euch die Songs und wie werden die geschrieben? Seid ihr so eine Proberaum-Band oder eher am Reißbrett entwerfen und Feinschliff dann im Proberaum?

Gutrectomy / Phil

In den Anfangsjahren der Band haben wir uns wöchentlich im Proberaum getroffen und die Songs sind damals definitiv zu 100 % dort entstanden. Mittlerweile wohnen wir jedoch sehr verstreut in Baden-Württemberg, sodass wir nach fast zehn Jahren nicht nur den Proberaum umziehen mussten, sondern uns leider auch nur noch unregelmäßig treffen können.

Inzwischen hat sich da aber ein guter Workflow etabliert: Unser Bassist Louis baut in dem grandiosen Programm Guitar Pro (Musiker werden jetzt nicken) meistens die Grundstrukturen und Dennis und ich geben unseren Senf dazu. Abschließend werden die Drums von Simon programmiert und ggf. noch mal der eine oder andere Part angepasst und zusammen alles abgestimmt, bis jeder zufrieden ist.

Time For Metal / Lommer

Von wem lasst ihr euch eigentlich so inspirieren? Wer sind eure Idole, falls es sie gibt?

Gutrectomy / Dennis

Wir mögen viele unterschiedliche Stile, wie zum Beispiel Deathcore, Hardcore, Downtempo, Slam Death etc., die uns sicherlich prägen. Idole oder eine einzelne Band, die uns besonders inspiriert, gibt es allerdings nicht.

Time For Metal / Lommer

Ihr habt auf der Manifestation Of Human Suffering ein paar Gäste (Filth und Stillbirth). Ich gehe mal davon aus, dass das die Sänger sein werden. Habt ihr euch bewusst entschieden, einfach die Bandnamen aufzuführen, da eh keiner die Namen der Sänger kennt? 😉

Wie ist so der Kontakt zu den Bands? Seid ihr befreundet?

Gutrectomy / Phil

Da kommt es ganz drauf an, wo du schaust. 🤓 Bei Spotify und Co. stehen nur die Bands, aber auf unserer Website, auf Social Media oder auch im Booklet der Platte stehen natürlich die Namen der Künstler selbst. Also nein, es kommt einfach nur drauf an, was auf der jeweiligen Plattform sinnvoll ist.

Lukas von Stillbirth, Xavleg und Placenta Powerfist kenne ich schon seit über zehn Jahren und wir sehen uns alle regelmäßig auf Shows – die Szene ist ja eh wie eine kleine Familie und jeder kennt jeden. Dustin von Filth haben wir am Fall In The Brawl Festival in Manchester kennengelernt. Sehr sympathischer und witziger Kerl.

Time For Metal / Lommer

Wie ist die Szene bei euch in der Ecke? Gibt es andere Bands oder Veranstalter, mit denen ihr regelmäßig zusammenarbeiten könnt oder ist das alles eher ausgetrocknet wie die Wüste Gobi?

Gutrectomy / Dennis

Bei uns in der Ecke geht leider nicht sehr viel im extremen Metal Bereich und es dominieren eher Black- und Thrash Metal, zu welchem wir uns jetzt leider nicht wirklich einordnen können. Deswegen gibt es auch kaum bis gar keine Veranstalter, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten.

Time For Metal / Lommer

Eure Videos sind ja sehr… unterschiedlich. 🙂 Da haben wir auf der einen Seite das Shrine Of Disgust, welches ein sehr ernstes Perfomance-Video ist und auf der anderen Apocalyptic Squirt Tsunami, welches genau das Gegenteil ist. Was war die Idee dahinter?

Macht ihr die Videos selber?

Gutrectomy / Dennis

Wir wollten natürlich gut produzierte Videos drehen, mit einer gewissen Professionalität und Ernsthaftigkeit. Andererseits nehmen wir uns selbst nicht ganz so ernst und haben für Apocalyptic Squirt Tsunami einen ersten Selbstversuch gestartet ein absichtlich trashiges Video aufzunehmen, welches auch einen gewissen Witz haben und mit einem großen fetten Augenzwinkern angeschaut werden sollte.

Time For Metal / Lommer

Habt ihr auch andere Skills in der Band, die euch weiterhelfen und ihr somit nicht von anderen abhängig seid? Z.B. einer ist Grafiker und kennt sich mit den Programmen aus?



Gutrectomy / Phil

Für die “ernsthafteren” Videos haben wir wieder mit Manuel Renner zusammengearbeitet, der nicht nur ein super Sound Engineer ist, sondern zufällig auch großartige Musikvideos produzieren kann. Somit hatten wir bei den Videos zu Shrine Of Disgust und Scorched Earth alles aus einer Hand.

Für Apocalyptic Squirt Tsunami haben wir einfach einen Greenscreen im Proberaum angebracht und rumprobiert. Es war für uns von Anfang an klar, dass wir bei diesem Songtitel kein super ernstes Video machen würden. Durch den Kontrast zu den beiden anderen Videos betont es das trashige umso mehr. Hier habe ich, wie schon zuvor auch bei einigen anderen Videos, die gesamte Produktion übernommen. Ich interessiere mich schon seit längerer Zeit für Audio- & Videoproduktion und kümmere mich ebenso um unsere Social-Media-Kanäle, das Merchandise und was sonst noch so im Alltag anfällt.

Time For Metal / Lommer

Wo wir gerade bei Skills sind: Was macht ihr eigentlich beruflich?

Gutrectomy / Dennis

Ich bin in der Produktion einer Firma tätig, welche Designer Möbel zu utopischen Preisen an den Mann bringt.

Gutrectomy / Phil

Ich arbeite als Softwareentwickler in einem großen Freizeitpark.

Simon erfasst und bearbeitet Aufträge in der Vertriebslogistik und Louis steckt gerade mitten im Master-Studium.

Time For Metal / Lommer

Werfen wir mal einen Blick in die Vergangenheit: Welches war die Show, die euch am stärksten in Erinnerung bleibt? Sowohl positiv als auch negativ.

Gutrectomy / Dennis

Ich denke, das war unser Auftritt am Party.San Metal Open Air 2018. Wir waren für einige Zeit im „Party Tent“ gefangen, da es fürchterlich anfing zu stürmen. Es riss ca. 30 cm lange Dübel aus dem Boden und unser Auftritt wurde fast gecancelt wegen des Sturms. Am Ende ging aber alles gut aus und wir spielten in einem prall gefüllten Zelt mit partywütigen Musikfans!

Time For Metal / Lommer

Die Tour mit Acranius und Filth musste ja leider abgesagt werden. Wie sehen eure Zukunftspläne aus?

Gutrectomy / Phil

Dass die Tour abgesagt bzw. verschoben wurde, hat uns natürlich hart getroffen – auch wenn wir von Anfang an damit rechnen mussten.

Für dieses Jahr haben wir bislang leider noch keine Pläne für eine Ersatz-Tour, allerdings füllt sich unser Kalender im Moment auch so ganz gut mit einzelnen Shows. Und da gibt es auch noch das ein oder andere Highlight für uns in diesem Jahr 🤩

Time For Metal / Lommer

Eine letzte Frage habe ich noch. Gehen wir mal in Gedanken eure CD/Plattensammlung durch: Was würden wir da so an Guilty Pleasures finden? 🙂

Gutrectomy / Phil

Ich bin ehrlich – ich sammle gar keine Tonträger und habe schon immer eher digital Musik gehört und mittlerweile ist das mit den ganzen Streaming-Anbietern umso bequemer geworden. Neben dem extremeren Metal höre ich auch sehr gerne Rammstein, Queen, Filmmusik oder 80s Rock 😎

Simon ist ein riesen Avenged Sevenfold-Fan, was grundsätzlich schon sehr guilty ist 🙂 Dennis ballert auch gerne Babymetal – Metal Resistance oder My Chemical Romance – The Black Parade.

Time For Metal / Lommer

Danke für das Interview! Die letzten Worte gehören euch und mir bleibt nur noch zu sagen: Lasst euch euren Pfeffi schmecken 🙂

Gutrectomy / Phil

Wir bedanken uns auch herzlich und hoffen, dass wir den einen oder anderen Leser bei unseren Shows antreffen. Danke fürs Lesen!