Conquer Divine: unterschreiben bei Mascot Records / Mascot Label Group

Conquer Divine und Mascot Records / Mascot Label Group veröffentlichen die erste Single aus dem neuen Studioalbum der Band. Am vergangenen Wochenende hat der US-Radiosender Sirius XM’s Octane Atonement im Rahmen seines Specials zu Women In Music vorgestellt. Heute ist die Single zum Streaming auf allen Plattformen verfügbar: hier

Schlagzeuger Sam Landa erklärt zu Atonement: „Das Wort Atonement bedeutet Wiedergutmachung, Vergebung, Reue für etwas, das man getan hat, und die Hoffnung, die Dinge wieder gut zu machen. Im Kontext dieses Songs ist es dafür zu spät – der Schaden ist bereits angerichtet und es gibt kein Zurück mehr. Der Song versucht, das Gefühl des Verrats einzufangen, das Gefühl, von Leuten im Stich gelassen zu werden, die es sich einfach machen wollten. Im Breakdown explodieren die Emotionen regelrecht, und der Verlauf spiegelt wider, wie sich solche Situationen im echten Leben aufbauen können. Es gibt eine Art Ruhe vor dem Sturm und dann wieder ein Gefühl der Ruhe danach.“ Sängerin Kia Castillo meint: „Touren ist für viele Leute hart, und zwischen all den anderen Entbehrungen und dem ganzen Scheiß, den wir als Band durchgemacht haben, kann es manchmal einfacher sein, aufzugeben, als gemeinsam durchzuhalten. Das ist eigentlich in allen Bands so, denn oft schließen sich Leute aus den falschen Gründen an. Wir haben als Band erstaunliche Stürme überstanden und sind dabei beste Freunde geworden; wir sind alle sehr stolz darauf, wie weit wir gekommen sind, jetzt, wo die Schönwetterfreunde weg sind. Dieser Song richtet sich also an alle, die denken, dass dieses Leben nur aus Spaß und Spiel besteht, denn am Ende des Tages ist es tatsächlich einer der härtesten Jobs, die wir je hatten.“

Die fünfköpfige Band aus den USA, Großbritannien und Kanada hat sich von ihren melodischen, vom Metalcore inspirierten Wurzeln zu einem formidablen Hardrock-Act entwickelt und nähert sich dem Ende ihres ersten gemeinsamen Jahrzehnts. Im Jahr 2020 kehrten sie mit einer neu zusammengestellten, rein weiblichen Besetzung, bestehend aus Kiarely Castillo (Gesang), Janel Duarte (Gesang, Bass), Kristen Sturgis (Gitarre), Izzy Johnson (Gitarre) und Sam Landa (Schlagzeug), ins Studio zurück und arbeiteten mit dem zweifach für den Grammy-nominierten Produzenten Tyler Smyth (Falling in Reverse, I Prevail) und dem vierfach mit RIAA-Gold ausgezeichneten Produzenten Joey Sturgis (Asking Alexandria, The Devil Wears Prada, Of Mice & Men).

Sie meldeten sich mit einem Paukenschlag zurück und schlugen mit der Veröffentlichung von Chemicals eine zugänglichere Richtung ein, die vom Alt Press Magazine als „Anwärter auf den besten Hardrock/Metalcore-Crossover des Jahres“ bezeichnet wurde. Der Song erreichte Platz 23 der Hard Rock Indicator Billboard Charts und erreichte fast zwei Millionen Streams auf Spotify. Eine Woche später veröffentlichten sie eine knallharte Coverversion von Bad Guy von Billie Eilish, die schnell 1,5 Millionen Streams erreichte und regelmäßig auf Sirius XM Octane gespielt wurde.

Im Frühjahr 2021 wich ihr nächstes Werk deutlich von dem Sound ab, den sie auf ihrem Debüt entwickelt hatten, und zeigte mit der überraschend poppigen Mainstream-Single Messy ihre sanftere Seite. Der Track zeigt eine Reifung ihrer Songwriting-Fähigkeiten, mit cleverem Wortspiel und sofort einprägsamen Pop-Tendenzen. Er wurde in die regelmäßige Rotation von Sirius XM Octane aufgenommen, erreichte Platz 6 der Foundations-Charts und wurde die Nummer eins der Billboard Hard Rock Indicator Charts. Gitarrist Izzy erzählt: „Unsere Musik ist im Laufe der Jahre so vielseitig geworden. Unser nächstes Album bleibt unseren Metalcore-Wurzeln treu, verzweigt sich aber in sanftere Songs, schwere Songs und alles dazwischen. Wir verstehen, dass die Leute eine Vielzahl von Musikgeschmäckern haben können (so wie wir), von Pop bis Metal, warum also nicht alles an einem Ort haben? Es ist wirklich für jeden etwas dabei.“

Die wachsende weltweite Fangemeinde ist das Ergebnis ihrer Stärke als Band. Sie ist nicht durch das Geschlecht definiert, sondern durch ein Werk, das Männer und Frauen gleichermaßen anspricht. Das führte letztendlich auch dazu, dass sich Mascot Records / Mascot Label Group mit Conquer Divide zusammengetan haben. Eine Bestätigung dafür, dass dieses Kollektiv an der Schwelle zur Prominenz steht, Schulter an Schulter mit gleichgesinnten Musikern, die den Rockbereich neu definieren. Sie ehren das Erbe derer, die vor ihnen kamen, während sie gleichzeitig allen, denen sie begegnen, zeigen, dass der Rock auch im Jahr 2022 noch lebt.

Conquer Divide wird von Wild Justice Management gemanagt. Die harte Arbeit und die Anstrengungen, die sie als Independent-Band unternommen haben, um unter ihren Kollegen in den Charts zu landen, bilden die Grundlage für große Dinge, die durch die neue Partnerschaft mit der Mascot Label Group entstehen werden. Unter der Leitung von Ron Burman, dem Leiter des amerikanischen Zweigs des Labels, freuen sich die Mädels auf die Zusammenarbeit mit einer Firma, die es ihnen ermöglicht, ihre kreative Vision auszudrücken und ihren Wurzeln treu zu bleiben, sowie mit einer Firma, die auf eine langjährige Geschichte mit erfolgreichen Mainstream-Rock-Acts zurückblicken kann.

„Wir haben uns seit unserer ersten Platte so sehr weiterentwickelt. Wir haben viel in uns hineingeschaut und darüber nachgedacht, in welche kreative Richtung wir die Band als Nächstes führen wollen, und wir können es kaum erwarten, das zu präsentieren, woran wir gearbeitet haben. Auf unserem zweiten Album wird für jeden etwas dabei sein“, sagt Gitarristin Kristen Sturgis.

Über Conquer Divine

Gegründet im Jahr 2013, diente die Entfernung zwischen ihnen als Inspiration für den Bandnamen, wurden sie von Artery Recordings unter Vertrag genommen. Ihr 2015 veröffentlichtes Debütalbum, wurde bis heute über 20 Millionen Mal gestreamt. Es erreichte Platz 4 der iTunes Metal Charts, Platz 8 der Billboard Heatseekers Charts und sie waren die erste Band auf Artery Recordings, die einen Song in der aktiven Top 40 Rock Rotation hatte. Mit dem Album gingen sie zwei Jahre lang auf Tour, während sie sich eine bescheidene, aber treue Fangemeinde erspielten. Nach der Übernahme von Artery durch Warner im Jahr 2017 und der schließlichen Auflösung des Labels nahm die Band eine kurze Auszeit, um sich auf ihr Privatleben zu konzentrieren. Da ihre Streams während ihrer Abwesenheit stetig wuchsen und die Anfragen nach neuer Musik immer häufiger wurden, waren sie bereit, eine neue Ära einzuläuten.

Conquer Divine online:

https://conquerdivideofficial.com/

https://www.facebook.com/ConquerDivideUSA

https://www.instagram.com/conquerdivide/