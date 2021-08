Dragged Under: präsentieren “Brainwash Broadcast Feat. Spencer Chamberlain” – European 2022 Tour Dates

Die Seattle Metalcore Band Dragged Under und Mascot Records / Mascot Label Group präsentieren Brainwash Broadcast feat. Spencer Chamberlain. „Brainwash Broadcast ist keine überspitzte Allegorie, sondern ein Tagebucheintrag über die Sensationslust der Medien, die wir täglich ertragen. Man kann die gleiche Geschichte von zwei verschiedenen Medien mit konkurrierenden Ideologien hören und zwei völlig unterschiedliche Dinge denken. An manchen Tagen ist es schwer Satire von echten Nachrichten zu unterscheiden, weil wir mit subjektiven Meinungsbeiträgen und Trigger-Schlagzeilen überschwemmt werden. Wir haben ein Problem mit Spaltung und Angst, und unsere Medien und ‚Journalisten‘ stehen im Mittelpunkt dieses Problems“, erklärt die Band.

Offizielles Video zu Brainwash Broadcast feat. Spencer Chamberlain:

Bereits am 6. August veröffentlichten Dragged Under die Live EP We’ll Do It Live. Hierzu wurde der Song Hypochondria ausgekoppelt: https://youtu.be/B3Ap8cw3XFE

Ende 2020 veröffentlichte Mascot Records eine Deluxe-Version des Debütalbums der Band mit dem Titel The World Is In Your Way, die zwei Bonustracks mit den Titeln Just Like Me und Feel It enthielt. Tony Cappocchi [Gesang], Ryan Bruce [Gitarre], Sean Rosario [Gitarre], Hans Hessburg [Bass] und Kalen Anderson [Schlagzeug] schaffen eine schwer fassbare Balance zwischen knallhartem Punk, Hardcore, technischem Metal und eingängigem Alternative Rock. Bis heute hat das Album über 12 Millionen kollektive Streams, während das Album vom Magazin Alternative Press als eines von 20 Debütalben gelobt wurde, die Metalcore im Jahr 2020 auf die nächste Stufe gebracht haben. Die Zeitschrift schrieb: „Das Debütalbum von Dragged Under klingt wie die Traum-Playlist eines Szene-Kids aus den 2000ern. Es gibt etwas Melodic, Deathcore, Pop-Punk, etwas Post-Hardcore und dann etwas Nu Metal und Foo Fighters, die man hören kann, wenn niemand da ist.“

Frontmann Tony Cappocchi über die anstehende Europatour: „Für viele von uns stand eine Reise nach Europa schon immer auf unserer Wunschliste, aber wir waren uns nicht sicher, ob wir es jemals schaffen würden, also ist es eine große Ehre, mit unserer Musik auf der anderen Seite der Welt auf Festivals zu spielen, von denen wir nur geträumt haben.“

European 2022 Tour Dates:

14.06. Key Club – Leeds, UK

15.06. Asylum 2 – Birmingham, UK

16.06. Star & Garter – Manchester, UK

17.06. Camden Assembly – London, UK

18.06. O2 Brixton Academy – London, UK w/The Ghost Inside

21.06. Hall Of Fame – Tilburg, NL

22.06. Backstage BTM – Paris, FR

28.06. Schlachthof, Wiesbaden

29.06. Hafenklang, Hamburg

30.06. Gebäude 9, Köln

Tickets: https://www.draggedunder.com/dates

Mehr Infos unter:

draggedunder.com/

facebook.com/DraggedUnder/