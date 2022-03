Talheim Records Verlosung 2022: Part 2 mit Nocturne, Seelenfrost, Waldschrat u. v. m.

Time For Metal und Talheim Records führen euch weiter aus dem frostigen Winter. Wir sind bereits im Frühjahr angekommen, der teuflischer nicht zelebriert werden kann. Zwei vollgepackte Extreme Metal Pakete sind bereits auf dem Weg zu ihren neuen Besitzern. Falls ihr leer ausgegangen seid – noch zwei Sets aus jeweils sieben Alben des Labels aus dem schönen Wien in Österreich werden in den nächsten Tagen in eure Richtung katapultiert. Zur Homepage des Labels geht es direkt HIER!

Die beiden Wurfgeschosse beinhalten folgende Scheiben:

Seelenfrost – ☽

Afraid Of Destiny – S.I.G.H.S.

Winternaht – In Âgez

Varulv – Kerker, Todt Und Teyfl

Varulv / Winternaht – Unterweltsmysterien (Split-EP)

Nocturne – Nahash

Waldschrat – Nostalgie Resonanz

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 07.04.2022!

Time For Metal und Talheim Records wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Wednesday 7th of April 2021 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

Hinweis: Für diesen Inhalt ist JavaScript erforderlich.