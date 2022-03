Gatecreeper: kündigen UK & EU Tour für Sommer 2022 an

Die US-Death-Metal-Sensation Gatecreeper hat für Juni und Juli eine Reihe von Tourdaten in Großbritannien und der EU angekündigt, um ihre Sommerfestivalpläne zu begleiten. Es sind die ersten Europatermine der Band seit fünf Jahren, bevor sie im Winter auf eine ausgedehnte Tour mit Lamb of God, Kreator und Thy Art Is Murder gehen.

Sommer 2022 Tourdaten

12-Jun-22 Into the Grave Festival – Leeuwarden, Niederlande

13-Jun-22 Kavka – Antwerpen, Belgien

14-Jun-22 Le Poche – Bethune, Frankreich

16-Jun-22 Les Tanneries – Dijon, Frankreich

17-Jun-22 Hellfest – Clisson, Frankreich

18-Jun-22 Copenhell – Kopenhagen, Dänemark

19-Jun-22 Reality Bites Fest – Saarbrücken, Deutschland

20-Jun-22 KIFF – Aarau, Schweiz

21-Jun-22 Feierwerk – München, Deutschland

22-Jun-22 Viper Room – Wien, Österreich

23-Jun-22 Instant – Budapest, Ungarn

24-Jun-22 Underdogs – Prag, Tschechische Republik

25-Jun-22 Full Force Festival – Ferropolis, Deutschland

26-Jun-22 Hydrozagadka – Warschau, Polen

28-Jun-22 Hype Park – Krakau, Polen

29-Jun-22 Junkyard – Dortmund, Deutschland

30-Jun-22 Baroeg – Rotterdam, Niederlande

01-Jul-22 Ieper Fest – Ieper, Belgien

02-Jul-22 Underworld – London, UK

03-Jul-22 The Joiners – Southampton, UK

04-Jul-22 Exchange – Bristol, UK

05-Jul-22 Schloss & Falke – Birmingham, UK

06-Jul-22 Cathouse – Glasgow, UK

07-Jul-22 Voodoo – Belfast, N. Irland

08-Jul-22 Grand Social- Dublin, Irland

09-Jul-22 Rebellion – Manchester, UK

10-Jul-22 Craufurd Arms – Milton Keynes, UK

14-Jul-22 Vaterland – Oslo, Norwegen

15-Jul-22 Gefle Metal Festival – Gävle, Schweden

16-Jul-22 Obscene Extreme Festival – Trutnov, Tschechische Republik

Der Kartenverkauf beginnt am Freitag, 25. März, um 9 Uhr GMT.

Zuvor angekündigte EU-Tourdaten

(im Vorprogramm von Lamb Of God, Kreator & Thy Art Is Murder)

18-Nov-22 Forum Black Box – Kopenhagen, Dänemark

19-Nov-22 Fryshuset Arenan – Stockholm, Schweden

21-Nov-22 Teatria – Oulu, Finnland

22-Nov-22 Eissaal Black Box – Helsinki, Finnland

24-Nov-22 Stodola – Warschau, Polen

26-Nov-22 Zenith – München, Deutschland

27-Nov-22 Columbiahalle – Berlin, Deutschland

29-Nov-22 013 – Tilburg, Niederlande

30-Nov-22 AB – Brüssel, Belgien

02-Dez-22 MHP Arena – Ludwigsburg, Deutschland

03-Dez-22 Grugahalle – Essen, Deutschland

04-Dez-22 Saarlandhalle – Saarbrücken, Deutschland

06-Dez-22 Riviera – Madrid, Spanien

07-Dez-22 Razzmatazz – Barcelona, Spanien

09-Dez-22 Schlachthof – Wiesbaden, Deutschland

10-Dez-22 Edel Optics Arena – Hamburg, Deutschland

11-Dez-22 Haus Auensee – Leipzig, Deutschland

13-Dez-22 O2 Academy Brixton – London, UK

14-Dez-22 O2 Academy – Glasgow, UK

15-Dez-22 O2 Academy – Birmingham, UK

16-Dez-22 O2 Academy – Bristol, UK

18-Dez-22 Akademie – Manchester, UK

20-Dez-22 L’Olympia – Paris, Frankreich

21-Dez-22 Samsung Hall – Zürich, Schweiz

Im Januar 2022 wurde überraschend Gatecreepers neuestes Projekt An Unexpected Reality veröffentlicht.

An Unexpected Reality ist Gatecreeper, wie man sie noch nie zuvor gehört hat. Diese Veröffentlichung, die beide Enden des Tempospektrums erforscht, bietet zwei gegensätzliche Seiten der musikalischen Persönlichkeit der Band. Seite eins besteht aus sieben kurzen, scharfen Schocks mit einer Gesamtlaufzeit von weniger als sieben Minuten. Inspiriert von Grind, Punk und Hardcore sind Tracks wie Starved, Rusted Gold und Amputation einige der schnellsten Stücke, die die Death-Metal-Truppe aus Arizona je aufgenommen hat. Die zweite Seite ist das genaue Gegenteil. Das 11-minütige Emptiness ist Gatecreeper in seiner langsamsten und düstersten Form. Man kann es sich als eine erweiterte Version der Death-Doom-Tracks vorstellen, mit denen die Band Sonoran Depravation und Deserted abgeschlossen hat.

Gatecreeper – Line-Up:

Chase „Hellahammer“ Mason – Gesang

Eric „The Dark Cowboy” “ Wagner – Gitarre

Israel Garza – Gitarre

Alexander Brown – Bass

Matt Arrebollo – Schlagzeug

