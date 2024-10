Enforced: veröffentlichen neue EP „A Leap Into The Dark“

Enforced, die unaufhaltsame Kraft des Crossover-Thrash, sind zurück mit ihrer brandneuen EP A Leap Into The Dark. Mit sechs kraftvollen Tracks bietet diese EP alles, was die Fans von dem Quintett aus Virginia erwarten: brennende Riffs, unerbittliche Aggression und Texte, die keine Schläge auslassen.

Hier könnt ihr euch die komplette EP anhören: https://enforced.lnk.to/ALeapIntoTheDark-EPPR

Begleitend zur Veröffentlichung gibt es das brandneue Video zur Leadsingle Betting On The End. Dieser aufrührerische Track stellt die Idee, dass Politiker ‚mit unserem Leben spielen‘, dem Konzept gegenüber, dass alltägliche Menschen es für sie tun. „Es ist eine Spirale über die Abwertung des menschlichen Lebens im modernen Zeitalter. Man hat das Gefühl, dass wir alle nur Chips sind, die verwettet werden, aber im Grunde genommen würden wir unser eigenes Leben trotzdem verwetten. Kann man es einem Unternehmen also verübeln, dass es sich über sein eigenes Verhalten lustig macht? Es funktioniert in beide Richtungen und auf jeder Ebene, sei es eine Einzelperson oder eine übermächtige Regierung. Am Ende gewinnt das Haus.“

A Leap Into The Dark wurde mit Lance Koehler aufgenommen und ist ein direkter Nachfolger des gefeierten 2023er-Albums War Remains. Mit drei neuen Songs und remasterten Versionen von Fan-Favoriten fängt die EP die rohe, unerbittliche Energie ein, die zum Synonym für den Sound von Enforced geworden ist.

Die Veröffentlichung von A Leap Into The Dark kommt kurz vor der mit Spannung erwarteten Europatour der Band. Diesen November werden Enforced zusammen mit Gatecreeper und 200 Stab Wounds eine Reihe von Shows in ganz Europa spielen. Die Tour beginnt am 30. Oktober 2024 in Dublin und führt die Band durch Großbritannien, die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, Italien und Skandinavien.

Tourdaten:

10/30 Dublin, IE @ Whelan’s

10/31 Bristol City, UK @ The Fleece

11/01 London, UK @ O2 Academy Islington

11/02 Manchester, UK @ Damnation Fest

11/03 S-Hertogenbosch, NL @ Sepulfest

11/04 Wiesbaden, DE @ Schlachthof

11/05 Zurich, CH @ Dynamo

11/06 Milan, IT @ Legend Club

11/07 Vienna, AT @ Arena

11/08 Munich, DE @ Backstage

11/09 Essen, DE @ Turock

11/10 Hannover, DE @ Musikzentrum

11/11 Copenhagen, DK @ Pumpehuset

11/12 Oslo, NO @ John Dee

11/14 Tampere, FI @ Olympia

11/15 Helsinki, FI @ Aaniwalli

11/16 Oulu, FI @ Kantakrouvi

11/18 Stockholm, SE @ Kollektivet Livet

11/19 Gothenburg, SE @ Film Studios

11/20 Hamburg, DE @ Knust

11/21 Berlin, DE @ SO36

11/22 Leipzig, DE @ UT Connewitz

11/23 Stuttgart, DE @ Im Wizemann

11/24 Antwerp, BE @ Zappa

