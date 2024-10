Am 27.09.2024 veröffentlichten Blackmore’s Night über earMUSIC eine besondere Jubiläumsedition ihres Albums Fires At Midnight, die wir uns noch mal genauer ansehen möchten. Mit einer Laufzeit von etwa 85 Minuten vereint das Album die traditionelle Mittelalter- und Folk-Rock-Musik, die die preisgekrönte Songschreiberin und Sängerin Candice Night und den legendären Gitarristen Ritchie Blackmore seit der Gründung ihrer Band im Jahr 1997 inspiriert. Die Veröffentlichung ist Teil der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der Band, die bereits 2023 mit der Re-Mixed Edition ihres Debütalbums Shadow Of The Moon eingeleitet wurden. Fans weltweit dürfen sich erneut von Blackmore’s Night in die magische Welt mittelalterlicher Klänge entführen lassen.

Das dritte Studioalbum war vor allem bei uns in Deutschland sehr erfolgreich und drang bis in die Top 10 der Charts vor. Das Album vereint viele Gedanken und bringt den Folk Spirit perfekt in dem rockigen Sound unter. Mit 16 Titeln war die Originalauflage bereits ein amtliches Brett, dem folgen bei dieser Geburtstagsauflage weitere drei Sequenzen, die zu einer verlängerten Spielzeit führen. Blackmore’s Night passt emotional perfekt in die Phase des Jahres, in der die Tage kürzer, die Nächte länger und vor allem kälter werden. Lagerfeuerromantik, gepaart mit Mittelalteratmosphäre. Gesanglich macht der neue Mix wieder einen sehr guten Eindruck. Die Gitarrenarbeit von Ritchie Blackmore ist unaufgeregt, emotional und auf höchstem Niveau performant. Wer erst später mit Blackmore’s Night in Berührung gekommen ist, bekommt jetzt die Möglichkeit, bei Fires At Midnight und der 25th Anniversary Edition zuzugreifen. In ihrem Genre sind Candice Night und Ritchie Blackmore weiter an der Spitze zu führen, die auch live stets überzeugen können.

Hier! geht es für viele weitere Informationen zu Blackmore’s Night – Fires At Midnight (25th Anniversary Edition) in unserem Time For Metal Release-Kalender.