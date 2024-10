Múr: unterschreiben bei Century Media Records

Mit einem Sound, der sich jeder Genre-Einordnung entzieht, und einer Vision, die die Grenzen der Kreativität sprengt, sind Múr die neuesten Sprösslinge aus dem vulkanischen Untergrund Islands. Das aufstrebende Quintett läutet eine neue Ära des dunklen, atmosphärischen und Grenzen sprengenden Metal ein. Mit progressiven Sensibilitäten, die an das Devin Townsend Project und die Mid-Era-Opeth erinnern, einem Talent, atmosphärische Texturen mit ausgefeilter Technik à la Meshuggah und Gojira zusammenhängend gegenüberzustellen, und einem Fokus auf Jazzstudien unter den frischgebackenen Instrumentalisten erweisen sich Múr bereits jetzt als eine Kraft, mit der man rechnen muss.

Múrs Karriere nahm ein Jahr nach ihrer Gründung richtig Fahrt auf, indem ihr Talent im Frühjahr 2022 erkannt wurde, als sie den isländischen Wacken Metal Battle gewannen und sich beim internationalen Finale beim Wacken Open Air in Deutschland auf den beeindruckenden vierten Platz spielten.

Heute freuen sie sich darauf, Frelsari mit einem Visualizer-Video zu enthüllen, einer Animation, die Kári Haraldsson (Gesang, Keytar, Synthesizer) in seinen Teenagerjahren erstellt hat:

Die Band kommentiert: „Frelsari ist einer unserer kraftvolleren, aber auch konventionelleren Songs, der Themen wie blindes Vertrauen, Kontrollverlust und die Illusionen der Befreiung behandelt. Das Musikvideo ist eine Animation, die unser Frontmann in seinen Teenagerjahren gemacht hat und die gut mit den Themen des Songs zu harmonieren scheint, der Jahre später geschrieben wurde.“

Die Band hat kürzlich mit der Veröffentlichung ihres Folk-Horror-Videos zu Heimsslit für Aufsehen gesorgt:

„Heimsslit ist ein isländisches Wort für die Apokalypse, aber die wörtliche Übersetzung lautet ‚Welt zerreißt‘ und inspiriert zu einer Vision der Welt, die aus den Fugen gerät“, sagt die Band. „Die lyrischen Themen haben mehr mit der Akzeptanz zu tun, dass etwas Lebenswichtiges im eigenen Geist auseinanderfällt, als mit dem Ende der physischen Welt. Der Song wird von unserem ersten Musikvideo begleitet, einer umfassenden, disziplinübergreifenden Zusammenarbeit zwischen lokalen Künstlern.“

Beide Songs stammen aus ihrem kommenden, selbst betitelten Debütalbum, das am 22. November 2024 veröffentlicht werden soll. Es ist in den folgenden Formaten erhältlich:

Ltd. CD Digipak

Ltd. blutrote LP

Digitales Album

Erste Vorbestellungen sind hier erhältlich: https://mur.lnk.to/MurAlbum

Im November und Dezember werden sie die finnische Prog-Metal-Band Wheel (InsideOut Music) bei ausgewählten Konzerten ihrer anstehenden Europatournee im November und Dezember unterstützen: