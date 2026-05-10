Gutrectomy: veröffentlichen neuen Song und neues Video zu „Eating 6 Humans By Daylight“

Eating 6 Humans By Daylight ist die zweite Single aus der kommenden EP Slamdown Is Not A Phase, Mom und die natürliche Eskalation dessen, was Stepdad Slamfight vor einigen Wochen angestoßen hat. Keine Melodien, keine Kompromisse, keine Lyrics – nur reiner, ungefilterter Slam, auf seine brutalsten Grundelemente reduziert. Zerstörerische Riffs, schwere Grooves und maximales Mosh-Potenzial für alle, die genau wissen, warum sie im Pit stehen.

Das offizielle Musikvideo verbindet eine rohe Waldkulisse mit einer dystopischen, verlassenen Warehouse-Ästhetik, inspiriert von klassischen Horrorfilmen – visuelle Brutalität, geschaffen für maximale Wirkung und höchsten Share-Faktor.

Eating 6 Humans By Daylight markiert die nächste Eskalationsstufe in Gutrectomys 15-jährigem Jubiläumszyklus – und ist ein klares Statement, dass die Band zurückgekehrt ist, ohne auch nur im Ansatz die Absicht zu haben, es ruhiger angehen zu lassen.

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