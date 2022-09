Chaos Rising: zeigen sich mit der Single „Silent Dasein“ brutal

Das weibliche internationale Metal-Projekt Chaos Rising wird das Album The Singles am 14. Oktober veröffentlichen. Das Debüt besteht aus einem Doppelalbum mit 20 Tracks, die von den besten weiblichen Metal-Musikern weltweit komponiert und aufgeführt werden.

The Singles ist in zwei unterschiedliche Seiten aufgeteilt: For The Heart widmet sich der melodischen Seite des Projekts, während For The Head die brutalste betrifft. Chaos Rising freuen sich, ein Video vom letzten zu teilen, das dem Song Silent Dasein gewidmet ist – bestehend aus rauen Gesang, unerbittlichem Drumming und massiven Breakdowns.

Dank einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne wird The Singles als limitiertes Digipak und über alle wichtigen digitalen Plattformen erhältlich sein. Die Vorbestellung ist auf https://chaosrising.bandcamp.com/album/the-singles möglich.

Chaos Rising gaben bekannt, dass der Track Normalize – der in The Singles enthalten ist – bald in die kommende Compilation Black Metal Rainbows aufgenommen wird. Weitere Informationen findet ihr unter https://www.facebook.com/BlackMetalRainbows/

Weitere Infos zum Metal-Projekt Chaos Rising und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: